В «Олимп-Арене» появится новый свет и звук.

Работы по реконструкции будут проведены в рамках подготовки спорткомплекса к первенству Национальной молодёжной хоккейной лиги, в котором теперь будет выступать команда «Олимпия».Вместо устаревших металлогалогеновых ламп над ледовой площадкой смонтируют 120 современных светодиодных светильников.Планируется провести и другие работы: заменить защитные стёкла на бортах, провести техническое обслуживание холодильной установки и системы водоподготовки, отремонтировать эспланаду и лестницы у парадного входа. Также будет проведён ремонт обоих лёдозаливочных комбайнов.Из областного бюджета на эти цели выделено около шести миллионов рублей.Значительную часть работ планируется провести к началу сезона. Остальные – до нового года. Так, накануне на площадке был растоплен лёд, чего не делалось уже несколько лет.