Травма помешала кировскому штангисту завоевать золото чемпионата России.

Соревнования прошли в Новосибирске.Выступая в весовой категории до 61 килограмма, Раис Гайнутдинов занял второе место в толчке и третье в двоеборье.Его суммарный результат в двух упражнениях составил 261 килограмм.Победу одержал оренбуржец Павел Суханов, которого Раис ранее обошёл на Кубке России.По словам наставника атлета заслуженного тренера России Сергея Дителева, если бы не травма, полученная на последних сборах, золотая медаль была бы и на этот раз.