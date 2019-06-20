Прямой эфир
27 июн 11:00 В Чистых Прудах обнаружили нелегальный бетонный завод 20 июн 19:35 О чем кировчане хотели бы спросить Президента? 21 июн 17:21 В Кирове на опасной лестнице произошёл несчастный случай 22 июн 12:59 В Арбажском районе в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 2 подростка. 20 июн 19:31 Дом, разваливающийся на глазах, не признают аварийными 21 июн 19:35 Кировчане поделились своими впечатлениями о Прямой линии с Президентом 20 июн 19:32 Жители дома на Подгорной несколько месяцев не могут дождаться ремонта лифта 21 июн 17:28 В Кирове стартовала акция "Свеча памяти" 21 июн 14:36 Как не попасться на уловки дистанционных мошенников 21 июн 17:19 Строительство детского сада в «Метрограде»
16°C
$
63,05
71,66
27 июня 19:18
27 июн 17:39 Необычная находка котельничских палеонтологов 27 июн 17:36 Жители Кирова продолжают жаловаться на торговлю спиртосодержащими жидкостями 27 июн 17:32 В Кирове требуют снести жилой многоквартирный дом 27 июн 17:29 Частному сектору за мусор разрешили платить с человека 27 июн 16:55 Новое Сергеево планируют достроить. 27 июн 13:20 Травма помешала кировскому штангисту завоевать золото чемпионата России. 27 июн 13:19 В «Олимп-Арене» появится новый свет и звук. 27 июн 12:01 Футболисты кировского «Факела» улучшили своё турнирное положение. 27 июн 11:59 Воспитанница кировской школы дзюдо стала чемпионом Европейских Игр. 27 июн 11:04 Картину вятского художника выставили в Королевской Академии художеств в Лондоне
Новое Сергеево планируют достроить.

Новое Сергеево планируют достроить.

Сегодня, 16:55
162

Новое Сергеево планируют достроить.
В министерстве строительства Кировской области рассмотрели варианты завершения строительства слободы Новое Сергеево.

Напомним, что в 2014 году дома на ул. Проезжая, 7а, в Кирове в 2014 году начал возводить застройщик ООО «Техкомсервис».

Планировалось, что в слободе построят 18 двухэтажных жилых домов блокированной застройки на 74 квартиры. Ввод объектов в эксплуатацию планировался во втором квартале 2016 года.

На сегодня в эксплуатацию введены пять домов из 18.

На объекты малой этажности не распространялись требования проведения Госэкспертизы проектной документации, и это стало одной из причин  существенных нарушений в ходе строительства. Также было выявлено нецелевое расходование денежных средств дольщиков.

Для завершения стройки может быть привлечен инвестор. Но для этого объект должен быть официально внесен в реестр проблемных, а граждане - в реестр обманутых дольщиков. Но это невозможно, пока застройщик не будет признан банкротом.

ООО «ТехКомсервис» сейчас достраивает еще один проблемный дом на ул. Маклина, 60 а. После сдачи его в эксплуатацию «ТехКомсервис» выйдет на процедуру банкротства, и дольщики Новое Сергеево могут быть включены в реестр обманутых. И далее они могут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными в региональном законодательстве.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама