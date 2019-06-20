Новое Сергеево планируют достроить.

В министерстве строительства Кировской области рассмотрели варианты завершения строительства слободы Новое Сергеево.Напомним, что в 2014 году дома на ул. Проезжая, 7а, в Кирове в 2014 году начал возводить застройщик ООО «Техкомсервис».Планировалось, что в слободе построят 18 двухэтажных жилых домов блокированной застройки на 74 квартиры. Ввод объектов в эксплуатацию планировался во втором квартале 2016 года.На сегодня в эксплуатацию введены пять домов из 18.На объекты малой этажности не распространялись требования проведения Госэкспертизы проектной документации, и это стало одной из причин существенных нарушений в ходе строительства. Также было выявлено нецелевое расходование денежных средств дольщиков.Для завершения стройки может быть привлечен инвестор. Но для этого объект должен быть официально внесен в реестр проблемных, а граждане - в реестр обманутых дольщиков. Но это невозможно, пока застройщик не будет признан банкротом.ООО «ТехКомсервис» сейчас достраивает еще один проблемный дом на ул. Маклина, 60 а. После сдачи его в эксплуатацию «ТехКомсервис» выйдет на процедуру банкротства, и дольщики Новое Сергеево могут быть включены в реестр обманутых. И далее они могут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными в региональном законодательстве.