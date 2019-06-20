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В Кирове требуют снести жилой многоквартирный дом

В Кирове требуют снести жилой многоквартирный дом

Сегодня, 17:32
85
Валентина Палкина

Судебные приставы добиваются сноса многоквартирного дома на улице Щорса, 127-к. Здание признано самовольной постройкой, кроме того, не соответствует действующим нормативам. А между тем, здесь живет несколько десятков семей, которые, по всей видимости, начали подготовку к предстоящему выселению. Жильцы закрыли двери подъезда и отказались общаться с нашей съемочной группой.

Самовольная постройка не имеет статуса жилого помещения, поэтому люди здесь не могут ни проживать, ни быть зарегистрированными.

По решению суда дом подлежит сносу, а жители должны покинуть свои квартиры.

- Судебный пристав-исполнитель требует прекратить дальнейшую эксплуатацию данного здания по адресу Киров, ул. Щорса, 127-к до 08.07.2019 года.

В администрации Кирова пояснили - собственнику было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома площадью 500 квадратных метров, а не многоквартирного. И еще в 2012 году кировчан предупреждали о сомнительности сделок по приобретению жилья в этом доме.

ИРИНА РУБЦОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В интернете уже есть документы, приглашающие купить квартиры в этом доме, направлено уже письмо собственнику земельного участка, что если при вводе в эксплуатацию будет выявлено, что это многоквартирный дом, объект в эксплуатацию введен не будет».

Однако, отсутствие разрешительных документов не помешало собственнику возвести дом и продать все квартиры. По словам жильцов, квартиры покупались официально через риэлтерские конторы.

ЕЛЕНА КАЙСИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:
«В регпалате всем нам выдали договор купли-продажи, свидетельство на сорок процентов застройки, незавершенное строительство, доля в квартире».

По решению суда дом на Щорса, 127-к подлежит сносу, как самовольно возведенная постройка. При этом, эксплуатация здания осуществляется с нарушением требований, предъявляемых к многоквартирным жилым домам, - от отсутствия централизованного водоснабжения до несоблюдения элементарных норм пожарной безопасности. Застройщика уже семь раз привлекали к административной ответственности за отказ от исполнения судебного решения. И вот как ситуацию прокомментировали в правовом департаменте администрации города Кирова.

"В спорном доме, признанном самовольной постройкой, собственники помещений (квартир) отсутствуют, поскольку гражданами приобретались доли в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства. Вопрос о выплате каких-либо компенсаций не рассматривался, поскольку каждый собственник доли, в случае нарушения его прав, вправе в судебном порядке самостоятельно предъявить соответствующий иск к застройщику дома, продавцу либо лицу, чьи действия, по его мнению, повлекли нарушение прав собственника доли объекта незавершенного строительства, признанного самовольной постройкой".

В Кирове требуют снести жилой многоквартирный дом

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