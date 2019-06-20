В Кирове требуют снести жилой многоквартирный дом

Судебные приставы добиваются сноса многоквартирного дома на улице Щорса, 127-к. Здание признано самовольной постройкой, кроме того, не соответствует действующим нормативам. А между тем, здесь живет несколько десятков семей, которые, по всей видимости, начали подготовку к предстоящему выселению. Жильцы закрыли двери подъезда и отказались общаться с нашей съемочной группой.Самовольная постройка не имеет статуса жилого помещения, поэтому люди здесь не могут ни проживать, ни быть зарегистрированными.По решению суда дом подлежит сносу, а жители должны покинуть свои квартиры.В администрации Кирова пояснили - собственнику было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома площадью 500 квадратных метров, а не многоквартирного. И еще в 2012 году кировчан предупреждали о сомнительности сделок по приобретению жилья в этом доме.Однако, отсутствие разрешительных документов не помешало собственнику возвести дом и продать все квартиры. По словам жильцов, квартиры покупались официально через риэлтерские конторы.По решению суда дом на Щорса, 127-к подлежит сносу, как самовольно возведенная постройка. При этом, эксплуатация здания осуществляется с нарушением требований, предъявляемых к многоквартирным жилым домам, - от отсутствия централизованного водоснабжения до несоблюдения элементарных норм пожарной безопасности. Застройщика уже семь раз привлекали к административной ответственности за отказ от исполнения судебного решения. И вот как ситуацию прокомментировали в правовом департаменте администрации города Кирова.