Жители Кирова продолжают жаловаться на торговлю спиртосодержащими жидкостями

Дешевые спиртосодержащие смеси и сигареты поштучно. Киоск во дворе одного из домов в Юго-Западном районе Кирова ведет бизнес нечестно. Об этом нашей съемочной группе рассказали местные жители.
- Ты сейчас в карман положил!
- Мало ли что я положил!
- Немало ли, а положил!
Этот мужчина в карманах прячет несколько бутылочек со спиртосодержащей смесью. Только что он приобрел их в киоске. Продавец не скрывает, что такой товар за прилавком имеется.
- Местные жители говорят, что у вас здесь бутылочками с лосьонами алкогольными торгуют. Скажите, правда?
- Да.
- А почём торгуете?
- 62 рубля.
Торговать спиртосодержащими смесями по такой цене можно по закону. Жители окрестных домов задаются вопросом, кто их купит за такие деньги? По их словам реальная цена отличается от той, что назвала продавец.
ОЛЬГА КЛЕСТОВА:
«По 25-ть рублей. Нам вчера это все показали. Я могу сказать, мужчина шел такой довольный. Он нам это сфотографировал. 25-30-ть рублей».
Смесями торгуют и ночью. Покупатели - люди не самые интеллигентные, говорят местные жители. Они кричат, мешают спать.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После того, как покупатели приобретут в киоске спиртосодержащие смеси, они, чаще всего идут в этот двор. Потому что здесь у каждого подъезда установлены лавочки. На них и происходит "застолье"».
Днем тоже покоя нет, говорят местные жители. Любители крепких лосьонов ведут себя агрессивно и постоянно просят взаймы у прохожих.
ЛИДИЯ ЕНДАЛЬЦЕВА:
«Когда у них на шкалик не хватает, они у всех попрошайничают. Даже у детей не стыдятся просить деньги».
Жители говорят, что неоднократно видели, как спиртосодержащие смеси продают детям.
ГАЛИНА ВЕРШИНИНА:
«Недели две тому назад, пришли два мальчика лет 14-ти. А это сидит алкоголик. И раз... Они сходили, купили, ему отдали. Год тому назад, две девочки. Лет, наверно 12. Летом. Они идут. Он дает им деньги, они купили».
Торгуют здесь и сигаретами. Причем поштучно. Продавец этого, конечно, не подтвердила, а вот один из покупателей рассказал все как есть.
- Молодой человек, вы поштучно берете сигареты?
- Ну, да, а что?
- Часто здесь закупаетесь?
- Редко очень.
- Но здесь продают поштучно сигареты?
- Ну, да, а что?
Наша съемочная группа вернулась к этому киоску в день молодежи. Сегодня розничная торговля любым спиртным запрещена. Закупщик оказался незнаком продавщице, поэтому алкогольных смесей ему купить не удалось. А вот с пивом вопросов не возникло.
- Можно пиво тогда. Давайте полторашку.
После того, как товар закуплен, появляются полицейские. Работница киоска не стала отпираться и честно призналась, что продала пиво. Под прилавком несколько коробок с уже знакомыми бутылочками. Однако продавец считает, что жалобы жителей на торговлю этими смесями преувеличены.
- Им делать нечего, вот они и пишут.
Продавца ждет штраф, до двух тысяч рублей. Был составлен протокол об административном правонарушении. Законных оснований закрыть ларек у правоохранителей нет. Киоск находится на территории жилого дома. Полицейские рекомендуют жителям собрать подписи и обратиться в управляющую компанию. Тогда будут все законные основания, чтобы закрыть торговую точку.