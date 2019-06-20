Жители Кирова продолжают жаловаться на торговлю спиртосодержащими жидкостями

Дешевые спиртосодержащие смеси и сигареты поштучно. Киоск во дворе одного из домов в Юго-Западном районе Кирова ведет бизнес нечестно. Об этом нашей съемочной группе рассказали местные жители.Этот мужчина в карманах прячет несколько бутылочек со спиртосодержащей смесью. Только что он приобрел их в киоске. Продавец не скрывает, что такой товар за прилавком имеется.Торговать спиртосодержащими смесями по такой цене можно по закону. Жители окрестных домов задаются вопросом, кто их купит за такие деньги? По их словам реальная цена отличается от той, что назвала продавец.Смесями торгуют и ночью. Покупатели - люди не самые интеллигентные, говорят местные жители. Они кричат, мешают спать.Днем тоже покоя нет, говорят местные жители. Любители крепких лосьонов ведут себя агрессивно и постоянно просят взаймы у прохожих.Жители говорят, что неоднократно видели, как спиртосодержащие смеси продают детям.Торгуют здесь и сигаретами. Причем поштучно. Продавец этого, конечно, не подтвердила, а вот один из покупателей рассказал все как есть.Наша съемочная группа вернулась к этому киоску в день молодежи. Сегодня розничная торговля любым спиртным запрещена. Закупщик оказался незнаком продавщице, поэтому алкогольных смесей ему купить не удалось. А вот с пивом вопросов не возникло.После того, как товар закуплен, появляются полицейские. Работница киоска не стала отпираться и честно призналась, что продала пиво. Под прилавком несколько коробок с уже знакомыми бутылочками. Однако продавец считает, что жалобы жителей на торговлю этими смесями преувеличены.Продавца ждет штраф, до двух тысяч рублей. Был составлен протокол об административном правонарушении. Законных оснований закрыть ларек у правоохранителей нет. Киоск находится на территории жилого дома. Полицейские рекомендуют жителям собрать подписи и обратиться в управляющую компанию. Тогда будут все законные основания, чтобы закрыть торговую точку.