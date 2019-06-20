Необычная находка котельничских палеонтологов

Лето - сезон раскопок палеонтологов. Они продолжают изучать знаменитое кладбище динозавров в Котельничском районе. В этом месяце ими была сделана необычная находка.Это место уникальное с научной точки зрения не только для региона, но и в масштабах всей страны. Животные, чьи скелеты находят на Сокольей горе, древнее динозавров. Более того, новые окаменелости удаётся находить в каждом сезоне. А все начинается с разведки. Это процесс поиска по секторам, на которые разбит берег реки.Для палеонтолога любая находка важна и бесценна. Первые ископаемые древних рептилий были обнаружены еще в 1933 году. С тех пор эта точка на карте области исследовалось учеными из Германии, Австралии и США.Этим летом береговая линия вновь удивила. Во время экскурсии были замечены останки парейазавра. Это часть черепа, которую палеонтологи с осторожностью высвободили из земли, очистили от грязи и глины и сделали музейным экспонатом.Такие находки вызывают живой интерес у всего мира. Наука пока не смогла понять, почему до сих пор так мало было найдено останков детенышей динозавров. Взрослых древних ящеров найдено на порядок больше. Всего на месте захоронения открыто более 20 видов животных. И интерес к раскопкам у людей, интересующихся историей, растет.Поиски новых находок будут проходить в течение всего лета. По возможности, сезон раскопок может продлиться и до середины осени. Но в любом случае, этот памятник природы еще много хранит в себе неизведанного и уникального исторического материала.