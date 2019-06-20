Необычная находка котельничских палеонтологов

Лето - сезон раскопок палеонтологов. Они продолжают изучать знаменитое кладбище динозавров в Котельничском районе. В этом месяце ими была сделана необычная находка.
Это место уникальное с научной точки зрения не только для региона, но и в масштабах всей страны. Животные, чьи скелеты находят на Сокольей горе, древнее динозавров. Более того, новые окаменелости удаётся находить в каждом сезоне. А все начинается с разведки. Это процесс поиска по секторам, на которые разбит берег реки.
ЛЕОНИД КАВАРДАКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ОТДЕЛОМ ВЯТКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Кисточка и нож для простейшей работы с породой. Чтобы сковыривать глину и дальше смотреть».
Для палеонтолога любая находка важна и бесценна. Первые ископаемые древних рептилий были обнаружены еще в 1933 году. С тех пор эта точка на карте области исследовалось учеными из Германии, Австралии и США.
- Вот фрагмент косточки. Мы поняли, что находка идет вниз и оставили ее нашим экскурсантом, кто будет на берег приходить.
Этим летом береговая линия вновь удивила. Во время экскурсии были замечены останки парейазавра. Это часть черепа, которую палеонтологи с осторожностью высвободили из земли, очистили от грязи и глины и сделали музейным экспонатом.
НАТАЛЬЯ СПИЦЫНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КОТЕЛЬНИЧЕСКИМ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ:
«Кости сохранились достаточно хорошо. Это небольшая особь. Таких находок у нас немного. В этом ее уникальность и состоит».
Такие находки вызывают живой интерес у всего мира. Наука пока не смогла понять, почему до сих пор так мало было найдено останков детенышей динозавров. Взрослых древних ящеров найдено на порядок больше. Всего на месте захоронения открыто более 20 видов животных. И интерес к раскопкам у людей, интересующихся историей, растет.
ЛЕОНИД КАВАРДАКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫМ ОТДЕЛОМ ВЯТСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Приятно, что новые фанаты появляются. Недавно вот молодые люди из Кирово-Чепецка заразились палеонтологией. Сделали даже у себя выставку. Они сами ходят вдоль реки, делают находки».
Поиски новых находок будут проходить в течение всего лета. По возможности, сезон раскопок может продлиться и до середины осени. Но в любом случае, этот памятник природы еще много хранит в себе неизведанного и уникального исторического материала.