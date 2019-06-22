Студенты разработали биопрепарат для очистки городского пруда

Пруд у Диорамы стал чище - благодаря биопрепарату, который разработали кировские студенты. Что из себя представляют современные биотехнологии и как они влияют на городскую эко-систему?
- Видите, это сорога и караси.
Сергей живет неподалеку от пруда у Диорамы. Рано утром он любит посидеть с удочкой. Говорит, здесь, хоть и городская черта, но рыбы много. Бывалые рыбаки ловили в местных заводях карасей, карпов, щуку и окуня. То, что пруд очистили биопрепаратом Сергей слышал, и относится к этому положительно. Однако, говорит, что есть более простой и естественный способ очистки водоема.
СЕРГЕЙ ТЕПЕРИК, РЫБАК:
- Так-то есть рыба, называется толстолобик. Он очищает пруды от растительности.
- То есть можно толстолобика завести и будет достаточно?
- Да, да, будет нормально.
Кировские студенты решили обойтись без толстолобика. Чтобы создать препарат для очистки пруда они применили современные биотехнологии.
- Мы с вами в научно-образовательном центре внедрения биотехнологий. Начальные стадии разработки препарата приходят сюда. Это аппараты-культиваторы. В них нарабатываются бактериальная масса, чтобы сделать конечную форму бактериального препарата.
В этих огромных емкостях дозревают микроорганизмы. А начинается все здесь, в научной лаборатории, где из сухой культуры выращивают живых и полезных бактерий.
ОЛЬГА НОВИКОВА, ТЕХНИК НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ВНЕДРЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ВЯТГУ:
«У нас изначально есть стандартизированная культура. Она используется как посевной материал. Мы производим посев на агар в пробирке».
Микроорганизмы сначала растят в пробирках, затем в стеклянных колбах и бутылях. Каждый день бактерии наращивают массу и примерно через полторы недели они готовы исполнить свою миссию. С помощью сорбента биопрепарат доставляют в воду, и он начинает свое действие.
МИХАИЛ ДУРКИН, ЛАБОРАНТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ВНЕДРЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ВЯТГУ:
«Подавляет рост патогенных организмов, микроорганизмы конкурируют с сине-зелеными водорослями - угнетают их рост и развитие».
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Для обработки пруда в воду было внесено 500 кг препарата. Поверхность пруда действительно стала гораздо чище - практически не видно ни тины, ни ряски».
Чтобы добиться эффективного результата, нужно подбирать бактерии для конкретной природной среды.
СЕРГЕЙ ЛИТВИНЕЦ, ПРОРЕКТОР ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ ВЯТГУ:
«Есть положительная динамика - в воде снижается интенсивность гнилостных процессов. В идеале необходимы повторные обработки. Мы понаблюдаем за состоянием воды и, возможно, будем применять препарат еще».
По словам ученых, биопрепарат не оказывает отрицательного влияния на эко-систему. Он безвреден для птиц и рыб, обитающих в водоеме.