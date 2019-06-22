Прямой эфир
27 июн 11:00 В Чистых Прудах обнаружили нелегальный бетонный завод 27 июн 16:55 Новое Сергеево планируют достроить. 27 июн 17:39 Необычная находка котельничских палеонтологов 27 июн 13:19 В «Олимп-Арене» появится новый свет и звук. 27 июн 11:04 Картину вятского художника выставили в Королевской Академии художеств в Лондоне 22 июн 12:59 В Арбажском районе в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 2 подростка. 27 июн 11:59 Воспитанница кировской школы дзюдо стала чемпионом Европейских Игр. 27 июн 13:20 Травма помешала кировскому штангисту завоевать золото чемпионата России. 27 июн 11:17 Губерния. Уржумский район (26.06.2019) 27 июн 17:29 Частному сектору за мусор разрешили платить с человека
$
63,08
71,82
28 июня 21:05
28 июн 19:30 Волонтеры-экологи очистили от мусора берег Симаковского карьера 28 июн 19:30 Юный штангист из Советска претендует на мировой рекорд 28 июн 17:31 Жителям России запретили держать дома пингвинов, обезьян, гиен, медведей, акул и угрей. 28 июн 17:29 20 кировчан приняли участие в первой смене юнармейского лагеря «Гвардеец» 28 июн 17:27 В Кирове подвели итоги масштабной акции "Горсть памяти" 28 июн 17:16 Кировский легкоатлет выиграл чемпионат Российского студенческого союза. 28 июн 15:25 Совещание по вопросам работы с обращениями граждан 28 июн 15:07 В Дороничах прошли учения по ликвидации АЧС 28 июн 11:46 В Кирове отмечают День молодежи 28 июн 11:41 Студенты разработали биопрепарат для очистки городского пруда
Студенты разработали биопрепарат для очистки городского пруда

Студенты разработали биопрепарат для очистки городского пруда

Сегодня, 11:41
154
Юлия Шалаева

Пруд у Диорамы стал чище - благодаря биопрепарату, который разработали кировские студенты. Что из себя представляют современные биотехнологии и как они влияют на городскую эко-систему?

- Видите, это сорога и караси.

Сергей живет неподалеку от пруда у Диорамы. Рано утром он любит посидеть с удочкой. Говорит, здесь, хоть и городская черта, но рыбы много. Бывалые рыбаки ловили в местных заводях карасей, карпов, щуку и окуня. То, что пруд очистили биопрепаратом Сергей слышал, и относится к этому положительно. Однако, говорит, что есть более простой и естественный способ очистки водоема.

СЕРГЕЙ ТЕПЕРИК, РЫБАК:
- Так-то есть рыба, называется толстолобик. Он очищает пруды от растительности.
- То есть можно толстолобика завести и будет достаточно?
- Да, да, будет нормально.

Кировские студенты решили обойтись без толстолобика. Чтобы создать препарат для очистки пруда они применили современные биотехнологии.

- Мы с вами в научно-образовательном центре внедрения биотехнологий. Начальные стадии разработки препарата приходят сюда. Это аппараты-культиваторы. В них нарабатываются бактериальная масса, чтобы сделать конечную форму бактериального препарата.

В этих огромных емкостях дозревают микроорганизмы. А начинается все здесь, в научной лаборатории, где из сухой культуры выращивают живых и полезных бактерий.

ОЛЬГА НОВИКОВА, ТЕХНИК НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ВНЕДРЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ВЯТГУ:
«У нас изначально есть стандартизированная культура. Она используется как посевной материал. Мы производим посев на агар в пробирке».

Микроорганизмы сначала растят в пробирках, затем в стеклянных колбах и бутылях. Каждый день бактерии наращивают массу и примерно через полторы недели они готовы исполнить свою миссию. С помощью сорбента биопрепарат доставляют в воду, и он начинает свое действие.

МИХАИЛ ДУРКИН, ЛАБОРАНТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ВНЕДРЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ВЯТГУ:
«Подавляет рост патогенных организмов, микроорганизмы конкурируют с сине-зелеными водорослями - угнетают их рост и развитие».

ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Для обработки пруда в воду было внесено 500 кг препарата. Поверхность пруда действительно стала гораздо чище - практически не видно ни тины, ни ряски».

Чтобы добиться эффективного результата, нужно подбирать бактерии для конкретной природной среды.

СЕРГЕЙ ЛИТВИНЕЦ, ПРОРЕКТОР ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ ВЯТГУ:
«Есть положительная динамика - в воде снижается интенсивность гнилостных процессов. В идеале необходимы повторные обработки. Мы понаблюдаем за состоянием воды и, возможно, будем применять препарат еще».

По словам ученых, биопрепарат не оказывает отрицательного влияния на эко-систему. Он безвреден для птиц и рыб, обитающих в водоеме.

Студенты разработали биопрепарат для очистки городского пруда

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама