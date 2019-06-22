Студенты разработали биопрепарат для очистки городского пруда

Пруд у Диорамы стал чище - благодаря биопрепарату, который разработали кировские студенты. Что из себя представляют современные биотехнологии и как они влияют на городскую эко-систему?Сергей живет неподалеку от пруда у Диорамы. Рано утром он любит посидеть с удочкой. Говорит, здесь, хоть и городская черта, но рыбы много. Бывалые рыбаки ловили в местных заводях карасей, карпов, щуку и окуня. То, что пруд очистили биопрепаратом Сергей слышал, и относится к этому положительно. Однако, говорит, что есть более простой и естественный способ очистки водоема.Кировские студенты решили обойтись без толстолобика. Чтобы создать препарат для очистки пруда они применили современные биотехнологии.В этих огромных емкостях дозревают микроорганизмы. А начинается все здесь, в научной лаборатории, где из сухой культуры выращивают живых и полезных бактерий.Микроорганизмы сначала растят в пробирках, затем в стеклянных колбах и бутылях. Каждый день бактерии наращивают массу и примерно через полторы недели они готовы исполнить свою миссию. С помощью сорбента биопрепарат доставляют в воду, и он начинает свое действие.Чтобы добиться эффективного результата, нужно подбирать бактерии для конкретной природной среды.По словам ученых, биопрепарат не оказывает отрицательного влияния на эко-систему. Он безвреден для птиц и рыб, обитающих в водоеме.