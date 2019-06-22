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В Кирове отмечают День молодежи

В Кирове отмечают День молодежи

Сегодня, 11:46
155
Артем Макаров

В Кирове отмечают День молодежи. На улице Красноармейской встретились активисты со всей области, что бы набраться знаний, побывать на мастер-классах и получить заслуженные награды.

Знания лучше всего усваиваются на практике. Актриса театра Вероника Курзина будет учить активную молодежь актерскому мастерству. Многим приходится часто выступать на публике, с речами, докладами, а иногда и в сценках участвовать.

ВЕРОНИКА КУРЗИНА, МАСТЕР ИНТЕРАКТИВА "ТВОРИМ ВМЕСТЕ":
«Что бы их было интересно слушать, они должны уметь завоевывать внимание зала. А это, прежде всего, актерское мастерство».

Алина Чиркова уверена, что каждый человек должен быть немного актером. В ее профессии эти навыки точно пригодятся. Девушка работает библиотекарем.

АЛИНА ЧИРКОВА:
«Мы проводим массовые мероприятия очень много, я в разных ролях играю. Мне это в принципе необходимо».

Интерактивные занятия - это только часть того, что сегодня происходит во Дворце молодежи. Для активистов и сотрудников молодежных учреждений проводят мастер-классы, всего их около десяти. На них изучают, как работать с информацией, как ее правильно подавать, как сделать из коллектива настоящую команду.

ОКСАНА СИТНИКОВА, ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛДИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мастер-классы, интерактивы, которые направлены на получение специалистами - студентами, волонтерами, активной молодежью теоретических знаний и практико-ориентированных».

Активистам так же расскажут о федеральных проектах: фестивале, который пройдет в Крыму, программе "Россия - страна возможностей" и другим. Но сегодня не только знакомят и учат, но и празднуют. День молодежи - это время признания. Молодым активистам и специалистам вручают заслуженные награды.

Отмечать праздник будут несколько дней. 28-го числа состоятся спортивные состязания, а в субботу в городе пройдет фестиваль уличных культур "Кипяток" и фестиваль "Акустика".

В Кирове отмечают День молодежи

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