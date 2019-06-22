В Кирове отмечают День молодежи. На улице Красноармейской встретились активисты со всей области, что бы набраться знаний, побывать на мастер-классах и получить заслуженные награды.Знания лучше всего усваиваются на практике. Актриса театра Вероника Курзина будет учить активную молодежь актерскому мастерству. Многим приходится часто выступать на публике, с речами, докладами, а иногда и в сценках участвовать.Алина Чиркова уверена, что каждый человек должен быть немного актером. В ее профессии эти навыки точно пригодятся. Девушка работает библиотекарем.Интерактивные занятия - это только часть того, что сегодня происходит во Дворце молодежи. Для активистов и сотрудников молодежных учреждений проводят мастер-классы, всего их около десяти. На них изучают, как работать с информацией, как ее правильно подавать, как сделать из коллектива настоящую команду.Активистам так же расскажут о федеральных проектах: фестивале, который пройдет в Крыму, программе "Россия - страна возможностей" и другим. Но сегодня не только знакомят и учат, но и празднуют. День молодежи - это время признания. Молодым активистам и специалистам вручают заслуженные награды.Отмечать праздник будут несколько дней. 28-го числа состоятся спортивные состязания, а в субботу в городе пройдет фестиваль уличных культур "Кипяток" и фестиваль "Акустика".