Совещание по вопросам работы с обращениями граждан

В Кирове прошло заседание консультативного общественного совета приёмной Президента России. Рассматривали вопрос реализации мер по улучшению работы с обращениями граждан.Количество обращений в различные органы власти ежегодно растет. За пять месяцев в региональную приёмную Президента поступило более тысячи разного рода жалоб. Большинство касаются нехватки мест в детских садах, каждый третий вопрос связан со сферой ЖКХ: это и расселение из аварийного жилья, и некачественный капремонт многоквартирных домов, и плохая работа управляющих компаний.Кроме проблемных сфер на совете обсуждались возможные меры для более эффективной работы с обращениями граждан. Одна из них - более тесное взаимодействие.