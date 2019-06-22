Совещание по вопросам работы с обращениями граждан

В Кирове прошло заседание консультативного общественного совета приёмной Президента России. Рассматривали вопрос реализации мер по улучшению работы с обращениями граждан.
Количество обращений в различные органы власти ежегодно растет. За пять месяцев в региональную приёмную Президента поступило более тысячи разного рода жалоб. Большинство касаются нехватки мест в детских садах, каждый третий вопрос связан со сферой ЖКХ: это и расселение из аварийного жилья, и некачественный капремонт многоквартирных домов, и плохая работа управляющих компаний.
АЛЕКСАНДР ШИХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Никуда, к сожалению, не исчезла проблема обманутых дольщиков, должен сказать, что в своих обращениях, в последнее время, граждане объективно отмечают, что Правительством области, министерством строительства предпринимаются реальные шаги по решению их проблем, но, в то же время, совершенно резонно жалуются на то, что уж очень медленно эти меры осуществляются».
Кроме проблемных сфер на совете обсуждались возможные меры для более эффективной работы с обращениями граждан. Одна из них - более тесное взаимодействие.