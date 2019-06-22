В Кирове подвели итоги масштабной акции "Горсть памяти"

В России завершается масштабная патриотическая акция "Горсть памяти", в которой приняли участие и сотни жителей Кировской области. Кисеты с землёй, собранной со всех воинских мемориалов, уже ожидают отправки в столицу.Землю собирают со всех воинских захоронений - и неважно, братская это могила или одиночная. В Кировской области таких мемориалов 50 - от Лузы до Вятских полян. На Старо-Макарьевском кладбище в городе Кирове захоронены 95-ть человек - оттуда тоже была взята горсть земли.Земля будет собрана по всей России и будет расположена в парке "Патриот" под Москвой в городе Кубинка.Но сначала кисеты с землёй доставят в Екатеринбург, и только 2 июля их отправят в окончательное место назначения.