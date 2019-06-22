20 кировчан приняли участие в первой смене юнармейского лагеря «Гвардеец»

20 кировских кадетов приняли участие в первой смене юнармейского лагеря "Гвардеец". Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента в ПФО, Минобороны и ДОСААФ России. Воспитанники Кадетского корпуса в полевых условиях приобщались к армейскому быту и смогли показать себя в спортивных состязаниях.Лагерь "Гвардеец" успел закрепить за собой статус одного из лучших испытаний для будущих защитников Отечества. В первой смене их набралось более 300. Они представляли все регионы Приволжья. Кировчане пошли на определенный риск. Если многие команды готовятся заранее, то на подготовку наших кадетов ушло всего менее двух месяцев. Сплоченный командный дух им предстояло показывать в течении 18 дней. Каждый выдался насыщенным по событиям.Учебные стрельбы, марш-броски, занятия по строевым приемам. Существовал и строгий армейский распорядок дня. Именно к нему ребятам было сложнее всего привыкнуть. В остальном, наша команда держалась достойно. На дистанции эстафеты она заняла 2 место. В общекомандном зачете у кировчан четвертое позиция. Домой привезены и грамоты за успехи в ряде игровых видов спорта.Пройдя начальную и специальную программы военной подготовки, ребята на себе почувствовали атмосферу боевого братства. Участие в проекте оставило сильное впечатление и у педагогов Кадетского корпуса.Отныне поездки в "Гвардеец" станут регулярными. Поменяется и подготовка к ним у кадетов. Поскольку, по общему мнению ребят и взрослых, дни, проведенные в лагере важны для становления характера, убеждений и жизненных ценностей подрастающего поколения.