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20 кировчан приняли участие в первой смене юнармейского лагеря «Гвардеец»

20 кировчан приняли участие в первой смене юнармейского лагеря «Гвардеец»

Сегодня, 17:29
106
Роман Четвериков

20 кировских кадетов приняли участие в первой смене юнармейского лагеря "Гвардеец". Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента в ПФО, Минобороны и ДОСААФ России. Воспитанники Кадетского корпуса в полевых условиях приобщались к армейскому быту и смогли показать себя в спортивных состязаниях.

Лагерь "Гвардеец" успел закрепить за собой статус одного из лучших испытаний для будущих защитников Отечества. В первой смене их набралось более 300. Они представляли все регионы Приволжья. Кировчане пошли на определенный риск. Если многие команды готовятся заранее, то на подготовку наших кадетов ушло всего менее двух месяцев. Сплоченный командный дух им предстояло показывать в течении 18 дней. Каждый выдался насыщенным по событиям.

ДЕНИС КОПОСОВ, УЧАЩИЙСЯ КАДЕТСКОГО КОРПУСА:
«В данной эстафете было все, есть в армии. Защита РХБЗ, разборка-сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки».

Учебные стрельбы, марш-броски, занятия по строевым приемам. Существовал и строгий армейский распорядок дня. Именно к нему ребятам было сложнее всего привыкнуть. В остальном, наша команда держалась достойно. На дистанции эстафеты она заняла 2 место. В общекомандном зачете у кировчан четвертое позиция. Домой привезены и грамоты за успехи в ряде игровых видов спорта.

ЕВГЕНИЙ СТАРКОВ, УЧАЩИЙСЯ КАДЕТСКОГО КОРПУСА:
«Лагерь подготавливает нас к военной жизни. Остались хорошие впечатления. Есть свои сложности».

Пройдя начальную и специальную программы военной подготовки, ребята на себе почувствовали атмосферу боевого братства. Участие в проекте оставило сильное впечатление и у педагогов Кадетского корпуса.

ОЛЕГ КОРЯКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-СПОРТИВНОГО КЛУБА КАДЕТСКОГО КОРПУСА:
«Мы поняли над чем работать, что улучшить, где укрепить, усилить. Показали себя, и мне было интересно посмотреть на других».

Отныне поездки в "Гвардеец" станут регулярными. Поменяется и подготовка к ним у кадетов. Поскольку, по общему мнению ребят и взрослых, дни, проведенные в лагере важны для становления характера, убеждений и жизненных ценностей подрастающего поколения.

20 кировчан приняли участие в первой смене юнармейского лагеря «Гвардеец»

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