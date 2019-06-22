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Жителям России запретили держать дома пингвинов, обезьян, гиен, медведей, акул и угрей.

Жителям России запретили держать дома пингвинов, обезьян, гиен, медведей, акул и угрей.

Сегодня, 17:31
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Жителям России запретили держать дома пингвинов, обезьян, гиен, медведей, акул и угрей.
Правительство РФ утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных.

Запрещено содержание в квартирах и домах волков, медведей, тигров, львов, гиен.

Также в список вошли кобры, мамбы, комодский варан, каймановые черепахи, скорпионы и тарантулы.

Под запрет попали китообразные и приматы.

Из птиц запрещено держать в домашних условиях пингвинов, соколов, сов и страусов. Из рыб - скатов, акул, окуней и угрей.

Запрет не распространяется на зоопарки, цирки и океанариумы.

Если животное из этого списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца.

Добавим, что, согласно постановлению, в неволе можно содержать животных, включенных в список, которые пострадали и не могут в данный момент находиться в естественной среде. В этом случае необходимо уведомить Росприроднадзор и содержать пострадавших животных дома до момента их передачи в приюты и питомники.

Также разрешено содержать данных животных в неволе на время их лечения и дальнейшей передачи их в зоопарки, цирки, дельфинарии.

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