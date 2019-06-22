Жителям России запретили держать дома пингвинов, обезьян, гиен, медведей, акул и угрей.
Правительство РФ утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных.
Запрещено содержание в квартирах и домах волков, медведей, тигров, львов, гиен.
Также в список вошли кобры, мамбы, комодский варан, каймановые черепахи, скорпионы и тарантулы.
Под запрет попали китообразные и приматы.
Из птиц запрещено держать в домашних условиях пингвинов, соколов, сов и страусов. Из рыб - скатов, акул, окуней и угрей.
Запрет не распространяется на зоопарки, цирки и океанариумы.
Если животное из этого списка приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца.
Добавим, что, согласно постановлению, в неволе можно содержать животных, включенных в список, которые пострадали и не могут в данный момент находиться в естественной среде. В этом случае необходимо уведомить Росприроднадзор и содержать пострадавших животных дома до момента их передачи в приюты и питомники.
Также разрешено содержать данных животных в неволе на время их лечения и дальнейшей передачи их в зоопарки, цирки, дельфинарии.