Волонтеры-экологи очистили от мусора берег Симаковского карьера

Волонтеры и общественные активисты делают все возможное для улучшения экологии. Сотни кировчан приняли участие в акции "Вода России". Активисты-экологи занялись приборкой берегов Симаковского карьера в Пасеговском сельском поселении.Отдыхающих на карьерах всегда много, особенно оживленно здесь в выходные. Но прибирают за собой, похоже, единицы, мусор - везде, и по берегам, и в лесу.Как в насмешку, мусор - даже под аншлагом призывающим соблюдать чистоту. Хотя совсем рядом - большой контейнер. Но, видимо, пользуются им только участники экологических субботников.Акция "Вода России", которая в этом году проводится в рамках нацпроекта "Экология", направлена не только на очистку от мусора берегов водоемов. Люди должны осознать необходимость бережного отношения к природе. А кировские активисты скоро смогут контролировать негативное воздействие на окружающую среду с помощью современного оборудования, которое должно поступить в область для участников нового проекта "ЭкоПост".Все кировчане также могут присоединиться к акции "Вода России", которая будет проходить до конца сентября.