Волонтеры-экологи очистили от мусора берег Симаковского карьера

Волонтеры и общественные активисты делают все возможное для улучшения экологии. Сотни кировчан приняли участие в акции "Вода России". Активисты-экологи занялись приборкой берегов Симаковского карьера в Пасеговском сельском поселении.
Отдыхающих на карьерах всегда много, особенно оживленно здесь в выходные. Но прибирают за собой, похоже, единицы, мусор - везде, и по берегам, и в лесу.
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В течение прошлого года неоднократно поступали обращения от жителей района о том, что здесь часто возникают несанкционированные свалки, стихийные, поэтому в 19 году решили основное наше мероприятие провести здесь, на Симаковском карьере».
Как в насмешку, мусор - даже под аншлагом призывающим соблюдать чистоту. Хотя совсем рядом - большой контейнер. Но, видимо, пользуются им только участники экологических субботников.
ПЕТР СТЕПАНОВ:
«Это постоянно у всех водоемов, приезжаешь отдыхать, одно видишь, все ругаются, там мусор, здесь засоряют, а сами после себя ничего не убирают, посмотрите возле жилых домов, там кругом один мусор. Я пакеты с собой вожу, все собираю, увожу в мусорку».
Акция "Вода России", которая в этом году проводится в рамках нацпроекта "Экология", направлена не только на очистку от мусора берегов водоемов. Люди должны осознать необходимость бережного отношения к природе. А кировские активисты скоро смогут контролировать негативное воздействие на окружающую среду с помощью современного оборудования, которое должно поступить в область для участников нового проекта "ЭкоПост".
КОНСТАНТИН ОКУЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРО ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ:
«Это тепловизор, квадрокоптер, который может снимать на камеру все наши свалки, полигоны, где идут выбросы, по выбросам у нас будет датчик, эхолот, эта общая программа вмонтирована в смартфон. Она обрабатывается и через интернет, и через московский интернет-ресурс».
Все кировчане также могут присоединиться к акции "Вода России", которая будет проходить до конца сентября.