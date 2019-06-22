В Кирове открылся межрегиональный Лесной форум

В Кирове начал работу всероссийский Лесной форум. На Театральной площади развернулась большая выставка, посвященная работникам лесной отрасли.Столько машин на Театральной площади давно не видели. Здесь, преимущественно противопожарная техника. Этот грузовик может перевезти сорок тонн. Машина создана для того, чтобы транспортировать другую технику.Грузовик стоит на вооружении вятской лесоохраны. Кстати, у нее есть не только наземные силы, но и свои десантники. В послужном списке парашютиста Михаила Федякина уже 200 прыжков. Высаживаться приходится в прямом смысле, в горячих точках, недалеко от места пожара. Этот костюм помогает избежать травм.В комплекте еще прочный шлем. Он защитит лицо парашютиста от веток, а голову от травм.На выставке противопожарной и лесохозяйственной техники - сотни экспонатов. У кировчан есть возможность изучить ее, посидеть в кабине водителя. Сегодня автопарк вятской лесоохраны пополнился новыми автомобилями.Всего семнадцать машин. Они отправятся в районы Кировской области, представители правительства региона вручили ключи от автомобилей руководителям леспромхозов. Отметим, вятское лесное хозяйство одно из лучших в Приволжье.В 2018-м году регион был признан лучшим субъектом в области использования лесов. Однако проблемы в отрасли еще остаются.Добавим, выставка проходит в рамках третьего лесного форума в Кировской области. Его основная задача - развитие современного и эффективного лесопользования на территории региона.