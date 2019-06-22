В Кирове открылся межрегиональный Лесной форум

В Кирове начал работу всероссийский Лесной форум. На Театральной площади развернулась большая выставка, посвященная работникам лесной отрасли.
Столько машин на Театральной площади давно не видели. Здесь, преимущественно противопожарная техника. Этот грузовик может перевезти сорок тонн. Машина создана для того, чтобы транспортировать другую технику.
СЕРГЕЙ ЛОПАТИН, ВОДИТЕЛЬ:
«Гусеничная техника, которая по асфальту не передвигается. Возим ее на место дислокации».
Грузовик стоит на вооружении вятской лесоохраны. Кстати, у нее есть не только наземные силы, но и свои десантники. В послужном списке парашютиста Михаила Федякина уже 200 прыжков. Высаживаться приходится в прямом смысле, в горячих точках, недалеко от места пожара. Этот костюм помогает избежать травм.
МИХАИЛ ФЕДЯКИН, ПАРАШЮТИСТ:
«Предназначено для безопасного приземления на лес. А так же приводнения, мало ли что. Первое время держит на воде. Тут вставки поролоновые стоят».
В комплекте еще прочный шлем. Он защитит лицо парашютиста от веток, а голову от травм.
На выставке противопожарной и лесохозяйственной техники - сотни экспонатов. У кировчан есть возможность изучить ее, посидеть в кабине водителя. Сегодня автопарк вятской лесоохраны пополнился новыми автомобилями.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Автомобиль УАЗ - машина легендарная. В народе, просто "буханка". Модель уже достаточно пожилая, однако, она все равно очень востребована, особенно в лесных хозяйствах региона. Эти машины были закуплены правительством Кировской области, в рамках реализации федеральной программы сохранения лесов».
Всего семнадцать машин. Они отправятся в районы Кировской области, представители правительства региона вручили ключи от автомобилей руководителям леспромхозов. Отметим, вятское лесное хозяйство одно из лучших в Приволжье.
В 2018-м году регион был признан лучшим субъектом в области использования лесов. Однако проблемы в отрасли еще остаются.
АЛЕКСАНДР ОРНАТСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПФО:
«Это, к сожалению, низкая заработная плата. Это, к сожалению, пока низкий престиж работника лесной сферы. Если нам укрепить хозяйство, то будет более эффективное и качественное реагирование на факты лесонарушений».
Добавим, выставка проходит в рамках третьего лесного форума в Кировской области. Его основная задача - развитие современного и эффективного лесопользования на территории региона.