На Театральной площади может появиться фан-зона чемпионата мира по боксу

Турнир пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.Руководство областной федерации бокса намерено обратиться в администрацию города с просьбой помочь в организации трансляций из уральской столицы.Кроме совместного просмотра боёв на большом экране в фан-зоне планируется проводить различные конкурсы и встречи с известными кировскими боксёрами.Такие же фан-зоны могут быть открыты во всех спортивных школах и клубах области, в которых культивируется бокс.Отметим, что чемпионаты мира по боксу проводятся с 1974 года: сначала – раз в четыре года, сейчас – каждые два года. Нынешний будет двадцатым по счёту и первым в современной России.В советский период наша страна принимала боксёрский мундиаль лишь однажды – в 1989 году в Москве.