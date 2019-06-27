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На Театральной площади может появиться фан-зона чемпионата мира по боксу

На Театральной площади может появиться фан-зона чемпионата мира по боксу

Вчера, 18:19
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На Театральной площади может появиться фан-зона чемпионата мира по боксу
Турнир пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

Руководство областной федерации бокса намерено обратиться в администрацию города с просьбой помочь в организации трансляций из уральской столицы.

Кроме совместного просмотра боёв на большом экране в фан-зоне планируется проводить различные конкурсы и встречи с известными кировскими боксёрами.

Такие же фан-зоны могут быть открыты во всех спортивных школах и клубах области, в которых культивируется бокс. 

Отметим, что чемпионаты мира по боксу проводятся с 1974 года: сначала – раз в четыре года, сейчас – каждые два года. Нынешний будет двадцатым по счёту и первым в современной России.

В советский период наша страна принимала боксёрский мундиаль лишь однажды – в 1989 году в Москве.

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