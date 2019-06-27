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Областной шахматный фестиваль «Орловская ладья» 2019

Областной шахматный фестиваль «Орловская ладья» 2019

Вчера, 14:57
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Роман Четвериков

Стадион в Орлове стал местом массовых гуляний. Праздник проходит под знаком шахмат, к которым здесь особое отношение. О торжестве в честь черно-белых фигур - наш следующий репортаж.

Шахматы в Орлове делают многие десятилетия. Но в один из летних дней фигуры от короля до пешки неожиданным образом оживают и выходят на улицы города.

- Шахматная королева? Да.

Карнавальное шествие - это как дебют большой шахматной партии. К ней горожане готовятся общими усилиями. Год от года сценарий праздника меняется. Он для людей главное событие в году. А то, что шахматы - это не просто доска с фигурами они поняли давно.

- Да грянет праздник под гром фанфар.

Попадая в страну шахматных чудес, многие удивляются. Как спустя века древняя игра может быть интересной и красивой. Она еще подталкивает и творчески мыслить. Эта заметно по мастерам народных промыслов. Руки умельцам не дают покоя. Как и фантазии, которые он воплощают в жизнь, используя дерево или кружева.

ГАЛИНА САМАРИНА, МАСТЕРИЦА КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ:
«Я много и часто участвую в различных выставках. У меня накопилась большая коллекция украшений. И я решила, почему бы их не предложить королеве».

Как считают орловчане, шахматы - это по форме игра, по содержанию искусство, а по трудности овладения игрой это наука.

- Шахматы это игра, в которую умеют играть только профессионалы.

Павел Зыков себя профессионалом не считает. Но стремится стать гроссмейстером. В день прорешивает около 50-ти задач. Один из его соперников также настроен добиваться побед на черно-белом поле. Поэтому, усиленные тренировки часть его повседневной жизни.

ГРИГОРИЙ ЧЕСНОКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«В этом спорте никаких переломов не будет. Голову тренирует, мозги. Ум развивает».

Шахматный турнир ключевой момент праздника. На нем собирается все больше людей из разных уголков области. Здесь играются партии в блиц. Благодаря им, турнир открыл уже немало молодых одаренных игроков. Они сейчас служат примером для тех, у кого пока есть только желание попробовать передвигать фигуры.

ГАЛИНА БЕЛЯВИНА, ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА:
«Самое главное, чтобы в шахматном королевстве не забывали играть в шахматы. Это не только игра для ума. Эта игра для королей».

Мастер-классы, обширная концертная программа и дефиле шахматных нарядов. Это и многое другое показывает, как можно уйти от шаблонов в популяризации отдельно взятого вида спорта.

"Орловская Ладья" сейчас по праву считается визитной карточкой города. Шахматы в нем стремительно набирают популярность и уже стали главным увлечением жителей. Следующий шаг за теми, кто впервые побывал на этом празднике и проникся его необычной постановкой.

Областной шахматный фестиваль «Орловская ладья» 2019

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