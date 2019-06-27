Областной шахматный фестиваль «Орловская ладья» 2019

Стадион в Орлове стал местом массовых гуляний. Праздник проходит под знаком шахмат, к которым здесь особое отношение. О торжестве в честь черно-белых фигур - наш следующий репортаж.Шахматы в Орлове делают многие десятилетия. Но в один из летних дней фигуры от короля до пешки неожиданным образом оживают и выходят на улицы города.Карнавальное шествие - это как дебют большой шахматной партии. К ней горожане готовятся общими усилиями. Год от года сценарий праздника меняется. Он для людей главное событие в году. А то, что шахматы - это не просто доска с фигурами они поняли давно.Попадая в страну шахматных чудес, многие удивляются. Как спустя века древняя игра может быть интересной и красивой. Она еще подталкивает и творчески мыслить. Эта заметно по мастерам народных промыслов. Руки умельцам не дают покоя. Как и фантазии, которые он воплощают в жизнь, используя дерево или кружева.Как считают орловчане, шахматы - это по форме игра, по содержанию искусство, а по трудности овладения игрой это наука.Павел Зыков себя профессионалом не считает. Но стремится стать гроссмейстером. В день прорешивает около 50-ти задач. Один из его соперников также настроен добиваться побед на черно-белом поле. Поэтому, усиленные тренировки часть его повседневной жизни.Шахматный турнир ключевой момент праздника. На нем собирается все больше людей из разных уголков области. Здесь играются партии в блиц. Благодаря им, турнир открыл уже немало молодых одаренных игроков. Они сейчас служат примером для тех, у кого пока есть только желание попробовать передвигать фигуры.Мастер-классы, обширная концертная программа и дефиле шахматных нарядов. Это и многое другое показывает, как можно уйти от шаблонов в популяризации отдельно взятого вида спорта."Орловская Ладья" сейчас по праву считается визитной карточкой города. Шахматы в нем стремительно набирают популярность и уже стали главным увлечением жителей. Следующий шаг за теми, кто впервые побывал на этом празднике и проникся его необычной постановкой.