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Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК Вятка ответил на вопросы кировчан.

Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК Вятка ответил на вопросы кировчан.

Вчера, 20:14
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Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК Вятка ответил на вопросы кировчан.
1 июля в эфире ГТРК Вятка на канале Россия-24 состоялась прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым.

В ходе ее подготовки было получено несколько тысяч вопросов от жителей.

Большая их часть касалась ситуации с детскими садами и новыми школами, "мусорной реформы", тарифов на услуги ЖКХ, состояния экологии в Кирове и области. Отбор вопросов проходил при помощи народного голосования.

В прямом эфире прозвучали ответы на самые актуальные и проблемные вопросы.

Повтор записи трансляции прямой линии можно будет увидеть в субботу, 6 июля, в 8.40 на канале Россия-1 и в воскресенье, 7 июля, в 13.00 на канале Россия-24.

Также видеоверсию прямой линии можно посмотреть на официальном сайте ГТРК Вятка.

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