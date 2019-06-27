Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК Вятка ответил на вопросы кировчан.
1 июля в эфире ГТРК Вятка на канале Россия-24 состоялась прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым.
В ходе ее подготовки было получено несколько тысяч вопросов от жителей.
Большая их часть касалась ситуации с детскими садами и новыми школами, "мусорной реформы", тарифов на услуги ЖКХ, состояния экологии в Кирове и области. Отбор вопросов проходил при помощи народного голосования.
В прямом эфире прозвучали ответы на самые актуальные и проблемные вопросы.
Повтор записи трансляции прямой линии можно будет увидеть в субботу, 6 июля, в 8.40 на канале Россия-1 и в воскресенье, 7 июля, в 13.00 на канале Россия-24.
Также видеоверсию прямой линии можно посмотреть на официальном сайте ГТРК Вятка.