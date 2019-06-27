В областном центре завершился третий Лесной форум. В этом году основная тема была посвящена формированию современного и эффективного лесопользования на территории Кировской области.
В регионе разрабатывают стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Она должна определить приоритеты развития лесного комплекса региона с учетом его потенциала и специфики, сформировать долгосрочные правила взаимоотношений бизнеса и правительства области как регулятора лесных отношений. В работе форума принял участие и глава региона. Игорь Васильев посетил стенды выставки, а также ознакомился с результатами работы предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. В одном из павильонов губернатору был представлен макет общеобразовательной школы на 250 мест в рамках развития деревянного домостроения.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И сейчас мы на выходе из главгосэкспертизы, у нас несколько проектов школ, детских садов в рамках развития деревянного домостроения. Это великолепный комплекс, пока только макеты, но я надеюсь, что в ближайшее время они появятся. Из современных материалов, одноэтажные, с настоящим кинотеатром, спортивным залом, учебными аудиториями, теплыми переходами, где дети смогут проводить целый день, занимаясь любимым делом».
В рамках форума прошли семинары и круглые столы по различным вопросам лесного комплекса. Во второй день работы форума на главной площади города состоялся очередной этап конкурса профессионального мастерства среди лесных пожарных и операторов лесозаготовительной техники. Гости выставки смогли посетить мастер-классы и посмотреть праздничный концерт.
АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы не делали упор на привлечение иностранных партнеров. Т.е. это конкретное мероприятие для тех людей, которые в этой отрасли заняты. Они имеют возможность наладить бизнесконтакты. А самое главное, мы сделали упор, чтобы вот эта выставочная часть была интересна для наших жителей и гостей».
Добавим, что за два дня мероприятие посетили более пяти тысяч человек. А итоги работы деловой части форума найдут практическое воплощение в рекомендациях федеральным и региональным органам исполнительной власти.