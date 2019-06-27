В областном центре завершился третий Лесной форум. В этом году основная тема была посвящена формированию современного и эффективного лесопользования на территории Кировской области.В регионе разрабатывают стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Она должна определить приоритеты развития лесного комплекса региона с учетом его потенциала и специфики, сформировать долгосрочные правила взаимоотношений бизнеса и правительства области как регулятора лесных отношений. В работе форума принял участие и глава региона. Игорь Васильев посетил стенды выставки, а также ознакомился с результатами работы предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. В одном из павильонов губернатору был представлен макет общеобразовательной школы на 250 мест в рамках развития деревянного домостроения.В рамках форума прошли семинары и круглые столы по различным вопросам лесного комплекса. Во второй день работы форума на главной площади города состоялся очередной этап конкурса профессионального мастерства среди лесных пожарных и операторов лесозаготовительной техники. Гости выставки смогли посетить мастер-классы и посмотреть праздничный концерт.Добавим, что за два дня мероприятие посетили более пяти тысяч человек. А итоги работы деловой части форума найдут практическое воплощение в рекомендациях федеральным и региональным органам исполнительной власти.