В Кировской области работает единый номер по вопросам долговременного ухода

За полтора месяца на региональную горячую линию по вопросам долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми поступило больше сотни звонков. Позвонить на единый номер могли и пациенты, и те, кто знает о человеке, нуждающемся в соцпомощи.
Татьяна Сергеевна Семенова из Советска живет одна. Из-за болезни не может выходить из дома. На горячую линию позвонили подруги. И сейчас одинокой пенсионерке во всем помогает соцработник.
ТАТЬЯНА СЕМЕНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. СОВЕТСКА:
«Я очень рада, что мне девочки мои сделали это все, обратились в эту службу, я даже не знала, они просто хотели, чтобы мне было хорошо, я очень благодарна, Ирина Васильевна ходит, очень деликатный человек, помогает, даже просто общение, это уже большое дело».
Социальные работники прошли курсы повышения квалификации по основам долговременного ухода. Ирине Ведерниковой особенно помогли занятия по психологии.
ИРИНА ВЕДЕРНИКОВА, СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК:
«Как правильно с ними общаться, понять состояние пожилого человека, просто зайдя к нему домой, мы уже видим, в каком состоянии, нам вызвать врача, или мы сами можем что-то можем, успокоить его, поговорить, принять решение, после обучения мы чувствуем себя гораздо увереннее».
В этом году Кировская область в числе 12 регионов страны стала пилотной площадкой, где будет реализована система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Сообщить о кировчанах, нуждающихся в посторонней помощи, можно по единому номеру 8 (800) 201-21-09.
- Здравствуйте! Специалист горячей линии Татьяна Васильевна. Слушаю вас.
Для отработки внедрения системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами пока определены три территории - город Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий и Советский районы.
АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ГЕРИАТР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В следующем году мы планируем большее количество районов, в том числе, город Киров вовлечь в эту систему. Вообще, создать систему долговременного ухода мы планируем в течение трех лет».
Созданная в регионе горячая линия по вопросам долговременного ухода позволит оперативно оказать необходимую социальную помощь, не оставив человека наедине со своими трудностями.