В Кировской области работает единый номер по вопросам долговременного ухода

За полтора месяца на региональную горячую линию по вопросам долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми поступило больше сотни звонков. Позвонить на единый номер могли и пациенты, и те, кто знает о человеке, нуждающемся в соцпомощи.Татьяна Сергеевна Семенова из Советска живет одна. Из-за болезни не может выходить из дома. На горячую линию позвонили подруги. И сейчас одинокой пенсионерке во всем помогает соцработник.Социальные работники прошли курсы повышения квалификации по основам долговременного ухода. Ирине Ведерниковой особенно помогли занятия по психологии.В этом году Кировская область в числе 12 регионов страны стала пилотной площадкой, где будет реализована система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Сообщить о кировчанах, нуждающихся в посторонней помощи, можно по единому номеру 8 (800) 201-21-09.Для отработки внедрения системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами пока определены три территории - город Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий и Советский районы.Созданная в регионе горячая линия по вопросам долговременного ухода позволит оперативно оказать необходимую социальную помощь, не оставив человека наедине со своими трудностями.