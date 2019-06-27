В Кирове открылся центр "Серебряного волонтерства". Насколько популярно волонтерское движение среди пожилых?
Возраст "серебряный", а энергии хоть отбавляй. Светлана Пескишева работала воспитателем в детском саду. Выйдя на пенсию, она продолжает вести активный образ жизни. Стала волонтером.
СВЕТЛАНА ПЕСКИШЕВА, ВОЛОНТЕР:
«Хочу быть полезной, я свободная, дети выросли, внуки выросли, правнучка... Хочу быть активной, как раньше, все время была на общественной работе. Меня тянет. Дома не могу так просто сидеть без дела».
Центр "Практикум" давно сал штабом для волонтеров "серебряного" возраста. По самым скромным подсчетам здесь 500-т пенсионеров-добровольцев. Их, прежде всего, объединяет любовь к землякам.
НАДЕЖДА ВЕРЕЩАГИНА, ВОЛОНТЕР:
«Кредо в жизни, быть всегда активной, помогать людям. Всегда и во всем».
Добровольцы из "Практикума" получили официальный статус. Центр досуга стал победителем всероссийского конкурса по формированию центров "серебряного волонтерства". Вятские добровольцы теперь получат поддержку от федерального центра на развитие своих проектов.
ВИКТОРИЯ СТОЛБОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДОСУГА:
«Это социальное волонтерство, когда помощь, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, так и детям. Это экологическое волонтерство. Мы, совместно с разными экологическими организациями нашего города, участвуем в сборе вторсырья, работе экомобилей и так далее».
Волонтеры "серебряного" возраста активное участие принимают и в патриотическом воспитании молодежи. Добавим, добровольцев, с получением официального статуса поздравили руководители региона.