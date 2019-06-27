В Кирове открылся центр "Серебряного волонтерства". Насколько популярно волонтерское движение среди пожилых?Возраст "серебряный", а энергии хоть отбавляй. Светлана Пескишева работала воспитателем в детском саду. Выйдя на пенсию, она продолжает вести активный образ жизни. Стала волонтером.Центр "Практикум" давно сал штабом для волонтеров "серебряного" возраста. По самым скромным подсчетам здесь 500-т пенсионеров-добровольцев. Их, прежде всего, объединяет любовь к землякам.Добровольцы из "Практикума" получили официальный статус. Центр досуга стал победителем всероссийского конкурса по формированию центров "серебряного волонтерства". Вятские добровольцы теперь получат поддержку от федерального центра на развитие своих проектов.Волонтеры "серебряного" возраста активное участие принимают и в патриотическом воспитании молодежи. Добавим, добровольцев, с получением официального статуса поздравили руководители региона.