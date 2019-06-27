Прямой эфир
01 июл 20:14 Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК Вятка ответил на вопросы кировчан. 27 июн 12:28 Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым - 1 июля 2019г. 27 июн 16:55 Новое Сергеево планируют достроить. 28 июн 21:00 В Кирове открылся межрегиональный Лесной форум 27 июн 11:17 Губерния. Уржумский район (26.06.2019) 27 июн 11:00 В Чистых Прудах обнаружили нелегальный бетонный завод 27 июн 17:39 Необычная находка котельничских палеонтологов 27 июн 17:32 В Кирове требуют снести жилой многоквартирный дом 28 июн 19:30 Волонтеры-экологи очистили от мусора берег Симаковского карьера 27 июн 13:19 В «Олимп-Арене» появится новый свет и звук.
$
63,23
71,41
02 июля 17:51
02 июл 17:42 Презентация книги об истории 311-й стрелковой дивизии 02 июл 17:39 Территорию бывшего КВАТУ будут застраивать 02 июл 15:04 В Кирове прошел турнир по стритболу 02 июл 15:00 В Кирове открылся центр "Серебряного волонтерства" 02 июл 14:58 В Кировской области работает единый номер по вопросам долговременного ухода 02 июл 11:10 В Александровском саду прошел мультивековой фестиваль «Мир эпох» 02 июл 10:55 В областном центре завершился третий Лесной форум 01 июл 20:14 Игорь Васильев в прямом эфире ГТРК Вятка ответил на вопросы кировчан. 01 июл 17:44 В Кирове прошли учения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" 01 июл 17:39 Вопросы к капремонту жителей дома на улице Маклина
Территорию бывшего КВАТУ будут застраивать

Территорию бывшего КВАТУ будут застраивать

Сегодня, 17:39
0
Анастасия Елсукова

Территорию бывшего КВАТУ будут застраивать. Правительство области вышло с инициативой изменить существующую зону специального назначения - на зону общественно-деловую. Что это меняет? И какие объекты могут появиться в столь привлекательном с точки зрения расположения районе?

Заброшенные здания, повсюду мусор и заросли, - сегодня территория когда-то успешного вертолетного училища находится не в лучшем состоянии. Но даже несмотря на это - она пользуется спросом у тех, кто живет неподалеку.

СВЯТОСЛАВ РУСАКОВ:
«Сюда заходишь, как в другую страну. Потому что тишина и покой».

Беспрепятственно попасть сюда может каждый, кто пожелает, здесь и в будни днём весьма многолюдно. Контингент - самый разнообразный: бывает и такое!

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Следы праздника - повсюду. Видно, что время здесь проводят не только культурно отдыхающие. А, между тем, концепция развития территории бывшего КВАТУ пока не разработана. По этому вопросу обещают провести публичные слушания».

Эта, пусть и запущенная, территория в самом центре города, - лакомый кусок для любого застройщика. В конце прошлого года большая часть территории была передана из федеральной собственности - в областную. Но сейчас размещать здесь можно только объекты военного назначения. Поэтому сейчас главная задача нового собственника - Правительства - изменить существующую зону специального назначения - на зону общественно-деловую.

Комментарий Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области: "Предложенная зона общественно-деловой застройки позволяет размещать не только жилые и деловые объекты, но и объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады и прочее), а также создавать объекты рекреации (парки, скверы и прочее)".

Комментариев на видеокамеру чиновники не дают, но в письменном ответе ведомства говорится о том, что вопрос дальнейшего использования территории прорабатывается якобы с учетом потребностей населения. Мы спросили у кировчан, что бы они хотели видеть на месте бывшего КВАТУ? Многие выступают против строительства здесь жилых домов.

Впрочем, огромная территория, а это порядка 25 гектаров, позволяет учесть все интересы населения и создать действительно комфортное городское пространство. Даже с учетом того, что часть объектов принадлежат Вятской епархии, все они - объекты культурного наследия и сносить их нельзя, только восстанавливать. Остро встанет вопрос и транспортной доступности. Улица Московская и без того загружена под завязку. Это все предстоит учесть в концепции. Которая, по всей видимости, появится не раньше, чем в следующем году.

Территорию бывшего КВАТУ будут застраивать

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама