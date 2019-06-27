Территорию бывшего КВАТУ будут застраивать. Правительство области вышло с инициативой изменить существующую зону специального назначения - на зону общественно-деловую. Что это меняет? И какие объекты могут появиться в столь привлекательном с точки зрения расположения районе?Заброшенные здания, повсюду мусор и заросли, - сегодня территория когда-то успешного вертолетного училища находится не в лучшем состоянии. Но даже несмотря на это - она пользуется спросом у тех, кто живет неподалеку.Беспрепятственно попасть сюда может каждый, кто пожелает, здесь и в будни днём весьма многолюдно. Контингент - самый разнообразный: бывает и такое!Эта, пусть и запущенная, территория в самом центре города, - лакомый кусок для любого застройщика. В конце прошлого года большая часть территории была передана из федеральной собственности - в областную. Но сейчас размещать здесь можно только объекты военного назначения. Поэтому сейчас главная задача нового собственника - Правительства - изменить существующую зону специального назначения - на зону общественно-деловую.Комментариев на видеокамеру чиновники не дают, но в письменном ответе ведомства говорится о том, что вопрос дальнейшего использования территории прорабатывается якобы с учетом потребностей населения. Мы спросили у кировчан, что бы они хотели видеть на месте бывшего КВАТУ? Многие выступают против строительства здесь жилых домов.Впрочем, огромная территория, а это порядка 25 гектаров, позволяет учесть все интересы населения и создать действительно комфортное городское пространство. Даже с учетом того, что часть объектов принадлежат Вятской епархии, все они - объекты культурного наследия и сносить их нельзя, только восстанавливать. Остро встанет вопрос и транспортной доступности. Улица Московская и без того загружена под завязку. Это все предстоит учесть в концепции. Которая, по всей видимости, появится не раньше, чем в следующем году.