В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги об истории 311-й стрелковой дивизии, которая была сформирована летом 1941 года в Кировской области.Книга о бойцах написана на основе воспоминаний, солдатских писем, штабных документов и фронтовых дневников будущей жены командира дивизии военврача Елизаветы Дранковой. Боевое крещение она также приняла 18 августа 1941 года под городом Чудовом Новгородской области. В этом первом бою дивизия понесла страшные потери, в строю осталась только четверть личного состава.В составе этого полка был Василий Иванович Золотарев, ставший начальником штаба, а затем командиром 311-й стрелковой дивизии. Благодаря энтузиастам поискового движения была уточнена судьба многих фронтовиков, которые после тех боёв несколько десятилетий значились пропавшими без вести. В этом году исследователи вместе с советом ветеранов Слободского района получили Президентский грант. В рамках реализации проекта "Чтоб не забылась та война" будет создана передвижная экспозиция, посвященная воинам-слобожанам.К юбилею Победы будет проведено 75 информационно-просветительских мероприятий. А школьники и студенты подготовят на конкурс исследовательские работы о своих земляках, бойцах 311-й стрелковой дивизии.