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02 июля 17:51
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Презентация книги об истории 311-й стрелковой дивизии

Презентация книги об истории 311-й стрелковой дивизии

Сегодня, 17:42
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Валентина Палкина

В библиотеке имени Герцена состоялась презентация книги об истории 311-й стрелковой дивизии, которая была сформирована летом 1941 года в Кировской области.

Книга о бойцах написана на основе воспоминаний, солдатских писем, штабных документов и фронтовых дневников будущей жены командира дивизии военврача Елизаветы Дранковой. Боевое крещение она также приняла 18 августа 1941 года под городом Чудовом Новгородской области. В этом первом бою дивизия понесла страшные потери, в строю осталась только четверть личного состава.

ОЛЕГ ЧЕТВЕРИКОВ, АВТОР КНИГИ «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ 311-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ»:
«Правда, потом многие из потерянных бойцов нашлись, прибились к другим частям или оказались в плену, но в списках боевых потерь они так и числились пропавшими без вести, и вот на поддержку кировской дивизии, которая была отправлена со станции Киров, был выброшен отдельный 151 полк НКВД, это ленинградские милиционеры».

В составе этого полка был Василий Иванович Золотарев, ставший начальником штаба, а затем командиром 311-й стрелковой дивизии. Благодаря энтузиастам поискового движения была уточнена судьба многих фронтовиков, которые после тех боёв несколько десятилетий значились пропавшими без вести. В этом году исследователи вместе с советом ветеранов Слободского района получили Президентский грант. В рамках реализации проекта "Чтоб не забылась та война" будет создана передвижная экспозиция, посвященная воинам-слобожанам.

МАРИНА КОЛЕВАТЫХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 311-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ:
«Поисковики-исследователи отряда памяти 311-й дивизии съездят в поездку на места боевых сражений, это Чудовский район Новгородской области и Киришский район Ленинградской области, где проходили первые бои этой кировской дивизии».

К юбилею Победы будет проведено 75 информационно-просветительских мероприятий. А школьники и студенты подготовят на конкурс исследовательские работы о своих земляках, бойцах 311-й стрелковой дивизии.

Презентация книги об истории 311-й стрелковой дивизии

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