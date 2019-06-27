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В Костино прошел конкурс рисунков на асфальте

В Костино прошел конкурс рисунков на асфальте

Сегодня, 14:47
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Роман Четвериков

В Кирове стартовала большая программа мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Первый праздник прошел в Костино.

Игровая программа это прелюдия перед началом почти что пленэра. В качестве одного большого холста выбрана площадка Центра культуры. Вместо кистей для детей приготовлены мелки. Задание простое. Попытаться отобразить свое понимание слова семья и постараться сделать это ярко и необычно. Ведь это был конкурс рисунков. Неожиданным стало то, что многие погрузились в тему лета.

- Жарко на улице, можно отдохнуть от школы, погулять с друзьями в любое время.

Удивлял и масштаб импровизированных картин. Кто-то ограничился минимализмом. А кто-то, напротив, решил посвятить творчеству максимум пространства. Уже через несколько минут оно пестрело разнообразием сюжетов.

- Мы любим мультики про динозавров. Ну и любим паровозы, любим путешествовать.

Говорят, что даже по выбранному цвету можно судить о характере ребенка. Но судя по работам, этим ребятам рисование мелками пришлось по душе.

КРИСТИНА КУЗНЕЦОВА, СОТРУДНИК ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (П.КОСТИНО):
«Бывают дети, которые отказываются, не хотят. Сейчас никто не отказывается. Каждый с энтузиазмом, рвением рисует. Разве не творческие дети».

Портреты мам и пап, любимых домашних животных и дома, где живет семья. О ней дети рассказали не только языком рисования.

- Папа обычно всегда по вечерам смотрит телевизор. А мы помогаем ему делать там гараж и баню.

Организаторы уже не раз давали детворе в Костино проявить творческие способности. Очередная возможность, по их мнению, достигла своей цели.

РАСИМА СЕРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
«Семья это место, где тебя поймут, обогреют. Это окружение твое самое близкое».

На неделе Костинским Центром культуры запланированы еще несколько мероприятий, приуроченных к приближающемуся празднику. На них расскажут о его истории, символе и православных святых, Петре и Февронии, ставших образцом супружеской верности.

В Костино прошел конкурс рисунков на асфальте

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