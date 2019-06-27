В Костино прошел конкурс рисунков на асфальте

В Кирове стартовала большая программа мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Первый праздник прошел в Костино.Игровая программа это прелюдия перед началом почти что пленэра. В качестве одного большого холста выбрана площадка Центра культуры. Вместо кистей для детей приготовлены мелки. Задание простое. Попытаться отобразить свое понимание слова семья и постараться сделать это ярко и необычно. Ведь это был конкурс рисунков. Неожиданным стало то, что многие погрузились в тему лета.Удивлял и масштаб импровизированных картин. Кто-то ограничился минимализмом. А кто-то, напротив, решил посвятить творчеству максимум пространства. Уже через несколько минут оно пестрело разнообразием сюжетов.Говорят, что даже по выбранному цвету можно судить о характере ребенка. Но судя по работам, этим ребятам рисование мелками пришлось по душе.Портреты мам и пап, любимых домашних животных и дома, где живет семья. О ней дети рассказали не только языком рисования.Организаторы уже не раз давали детворе в Костино проявить творческие способности. Очередная возможность, по их мнению, достигла своей цели.На неделе Костинским Центром культуры запланированы еще несколько мероприятий, приуроченных к приближающемуся празднику. На них расскажут о его истории, символе и православных святых, Петре и Февронии, ставших образцом супружеской верности.