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Жители Кирова жалуются на стоянку общественного транспорта рядом их домами

Жители Кирова жалуются на стоянку общественного транспорта рядом их домами

Сегодня, 17:13
122
Михаил Конышев

На недавно прошедшей прямой линии с главой региона от жителей юго-западного района областного центра поступил вопрос, в котором они просили обратить внимание на то, что рядом с домами по улице Энтузиастов располагается стоянка общественного транспорта. Наша съемочная группа выехала на место, попыталась разобраться в ситуации.

Дом по улице Энтузиастов был построен в 1984 году, тогда строители, архитекторы и не предполагали, насколько увеличится транспортный поток через несколько десятков лет. Теперь дом соседствует с проезжей частью, на которой располагается стоянка общественного транспорта. Со слов жильцов выхлопные газы от дизельных машин поступает в квартиры.

ЛЮДМИЛА, ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО УЛИЦЕ ЭНТУЗИАСТОВ 1:
«Они же все работают на солярке, двигателя не глушат, постоянно шум. У нас еще и маленькое расстояние от поворота до проспекта Строителей и здесь всегда стоят машины в часы пик. Вся эта гарь идет в форточки. Мы открываем на каких-то 10-15 минут и обратно закрываем. Особенно в жару тяжело дышать, прямо гарь».

Проблема жителей понятна, но с точки зрения законности общественный транспорт ничего не нарушает. Стоянка осуществляется на проезжей части, а не во дворе. Это подтвердили и сотрудники Госавтоинспекции.

МАКСИМ ШИЛЯЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Нарушений требования ПДД в настоящий момент нет. Здесь установлены дорожные знаки, которые запрещают стоянку с 23 до 6 утра. В настоящий момент они могут здесь стоять. Максимальное нарушение, которое здесь может быть, это стоянка в два ряда».

Жители дома настроены решительно и готовы идти до конца, чтобы решить свою проблему. Они готовят письма в администрацию города и в надзорные органы. Добавим, что во дворе есть еще одна проблема. Из-за неправильной парковки легкового транспорта машины ездят по тротуарам, подвергая опасности пешеходов. С этой ситуацией жильцы готовы бороться посредством фото-видеофиксации и обращения в ГИБДД.

Жители Кирова жалуются на стоянку общественного транспорта рядом их домами

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