Жители Кирова жалуются на стоянку общественного транспорта рядом их домами

На недавно прошедшей прямой линии с главой региона от жителей юго-западного района областного центра поступил вопрос, в котором они просили обратить внимание на то, что рядом с домами по улице Энтузиастов располагается стоянка общественного транспорта. Наша съемочная группа выехала на место, попыталась разобраться в ситуации.Дом по улице Энтузиастов был построен в 1984 году, тогда строители, архитекторы и не предполагали, насколько увеличится транспортный поток через несколько десятков лет. Теперь дом соседствует с проезжей частью, на которой располагается стоянка общественного транспорта. Со слов жильцов выхлопные газы от дизельных машин поступает в квартиры.Проблема жителей понятна, но с точки зрения законности общественный транспорт ничего не нарушает. Стоянка осуществляется на проезжей части, а не во дворе. Это подтвердили и сотрудники Госавтоинспекции.Жители дома настроены решительно и готовы идти до конца, чтобы решить свою проблему. Они готовят письма в администрацию города и в надзорные органы. Добавим, что во дворе есть еще одна проблема. Из-за неправильной парковки легкового транспорта машины ездят по тротуарам, подвергая опасности пешеходов. С этой ситуацией жильцы готовы бороться посредством фото-видеофиксации и обращения в ГИБДД.