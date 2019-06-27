В заповеднике «Нургуш» нашли новый вид бабочек.
Это эверсманния украшенная – единственный представитель тропического семейства ураний.
Бабочка обитает в широколиственных лесах Европейской России и Сибири.
Насекомое обнаружили на территории северного участка «Тулашор».
Эверсманния – это небольшая, но достаточно эффектная бабочка. Имеет белые с коричневым рисунком крылья.
Наибольшую активность проявляет в вечернее и ночное время.
Специалисты рекомендуют включить её в список охраняемых видов Кировской области.