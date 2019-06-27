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В заповеднике «Нургуш» нашли новый вид бабочек.

В заповеднике «Нургуш» нашли новый вид бабочек.

Сегодня, 10:08
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В заповеднике «Нургуш» нашли новый вид бабочек.
Это эверсманния украшенная – единственный представитель тропического семейства ураний.

Бабочка обитает в широколиственных лесах Европейской России и Сибири.

Насекомое обнаружили на территории северного участка «Тулашор».

Эверсманния – это небольшая, но достаточно эффектная бабочка. Имеет белые с коричневым рисунком крылья.

Наибольшую активность проявляет в вечернее и ночное время.

Специалисты рекомендуют включить её в список охраняемых видов Кировской области.

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