В заповеднике «Нургуш» нашли новый вид бабочек.

Это эверсманния украшенная – единственный представитель тропического семейства ураний.Бабочка обитает в широколиственных лесах Европейской России и Сибири.Насекомое обнаружили на территории северного участка «Тулашор».Эверсманния – это небольшая, но достаточно эффектная бабочка. Имеет белые с коричневым рисунком крылья.Наибольшую активность проявляет в вечернее и ночное время.Специалисты рекомендуют включить её в список охраняемых видов Кировской области.