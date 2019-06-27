Жители региона готовятся к "Гринландии"

Жители региона готовятся проявить себя на "Гринландии". Фестиваль бардовской песни стартует 18 июля. Организаторы ждут, что на поляну в Башарово приедут тысячи человек.
Александра Вдовкина и Анну Луч объединил фестиваль "Гринландия". Теперь это крепкий творческий дуэт.
АЛЕКСАНДР ВДОВКИН:
«Сижу, и мне приходит сообщение: "Ты ведь умеешь на гитаре играть?" Отвечаю: "да". "Приходи, будем репетировать"».
В прошлом году дуэт из Дубровки завоевал на фестивале несколько дипломов. Сегодня коллектив репетирует новую песню, чтобы исполнить ее на "Гринландии". Она на языке Коми. Ее пел Анне когда-то отец.
АННА ЛУЧ:
«Песню написал... стихи моего дяди. Поэт Евгений Козлов. Песня о любви».
Дуэт из Дубровки на фестивале можно будет встретить в палаточном лагере Белохолуницкого района.
ТАТЬЯНА ТЕЛИЦИНА, ГЛАВА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА:
«Мы участвуем во всех мероприятиях, которые там проходят. Ездим на несколько дней, самое главное - это неформальное общение».
Свои палатки на "Гринландии" разместят все районы Кировской области. По информации областного МВД, на фестивале побывали в прошлом году около 240-а тысяч человек. В этот раз организаторы ожидают еще больше гостей.
ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
«Это возможность молодому поколению движение вперед. Получить стартовую площадку, через которую молодежь становится узнаваемой».
В этом году "Гринландию" вновь посетят звезды эстрады. Гостями станут Сергей Трофимов и Александр Шаганов. Главные концерты фестиваля пройдут вечером 19-го и 20-го июля.