Жители региона готовятся к "Гринландии"

Жители региона готовятся проявить себя на "Гринландии". Фестиваль бардовской песни стартует 18 июля. Организаторы ждут, что на поляну в Башарово приедут тысячи человек.Александра Вдовкина и Анну Луч объединил фестиваль "Гринландия". Теперь это крепкий творческий дуэт.В прошлом году дуэт из Дубровки завоевал на фестивале несколько дипломов. Сегодня коллектив репетирует новую песню, чтобы исполнить ее на "Гринландии". Она на языке Коми. Ее пел Анне когда-то отец.Дуэт из Дубровки на фестивале можно будет встретить в палаточном лагере Белохолуницкого района.Свои палатки на "Гринландии" разместят все районы Кировской области. По информации областного МВД, на фестивале побывали в прошлом году около 240-а тысяч человек. В этот раз организаторы ожидают еще больше гостей.В этом году "Гринландию" вновь посетят звезды эстрады. Гостями станут Сергей Трофимов и Александр Шаганов. Главные концерты фестиваля пройдут вечером 19-го и 20-го июля.