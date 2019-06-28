Археологические раскопки в Слободском районе

В Слободском районе начались археологические раскопки. Цель археологов исследовать место старинного поселения, культурный слой которого в скором времени может быть разрушен.Здесь в полях Слободского района земля скрывает десятки исчезнувших деревень и починков. На языке археологов каждое неукрепленное, небольшое поселение называется селищем.Как жили люди 300 лет назад, чем питались и какие вещи их окружали, об это может рассказать внимательное изучение культурного слоя памятника археологии. Сделать это нужно как можно скорее - часть территории селища уже распахана, а значит, культурный слой перемешан и практически уничтожен. Для того, что бы исследовать, еще нетронутые плугом части поселения и проходят эти археологические раскопки.Характерная особенность вятских археологических памятников - на поверхности земли от них чаще всего, ничего не остается. Жилища наших предков в основном были деревянные и за столетия разрушились или сгорели. Вся надежда на находки орудий труда и предметов быта. Для этого археологи снимают тонкий слой земли на месте раскопа и тщательно его просеивают. Ни одна самая мелкая находка не должна оказаться в отвалах грунта.В экспедиции работают студенты-историки, будущие педагоги. Для них это необходимая практика. Есть и волонтеры - кто влюблен в археологию. Это уже опытные люди. Даниила в шутку здесь называют "сыном полка" - участвует в раскопках он со школьного возраста. Для него это уже пятый сезон. В момент съемки этого репортажа Данилу повезло: вместе с керамикой он обнаружил фрагменты кованого ножа.С помощью этих невзрачных осколков металла можно будет более точно датировать слой раскопа и предметы найденные вместе с ним. Наиболее часто археологам попадаются фрагменты керамики, это говорит о том, что в свое время здесь велась активная хозяйственная деятельность.Так постепенно история забытой деревни Лучинины, пропавшей с карты Кировской области еще в довоенное время стала обретать зримые черты.Лаборант экспедиции Маргарита Глазырина ведет точный учет пока что немногочисленных находок.Все находки найденные археологами с начала съемки этого материала вопреки наших ожиданий не были извлечены из земли немедленно. Они так и оставались на месте, пока не завершилось снятие 10 сантиметрового слоя раскопа. Оказалось - это очень важное условие качественного проведения исследования.Здесь как в кинематографе - когда пленка отматывается назад. Сначала попадаются находки более раннего периода -19-20 веков. Но стоит пройти еще несколько слоев и перед археологами откроется картина жизни 18 столетия. А пока первые дни археологических раскопок преподносят свои сюрпризы.Возможно, остатки колючей проволоки, это отголоски Гражданской войны. В 1919 году в Слободском уезде располагался мощный укрепрайон Красной Армии под командованием Блюхера.Археологическая экспедиция позаботилась и об экологической стороне проблемы. После завершения раскопок - изученный до материковой породы раскоп будет засыпан землей, на его поверхность вернут снятый дерн. И вскоре место археологических раскопок вновь не будет выделяться из общего пейзажа. А ценная информация о селище Лучинины станет достоянием историков и краеведов.