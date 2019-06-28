Археологические раскопки в Слободском районе

В Слободском районе начались археологические раскопки. Цель археологов исследовать место старинного поселения, культурный слой которого в скором времени может быть разрушен.
Здесь в полях Слободского района земля скрывает десятки исчезнувших деревень и починков. На языке археологов каждое неукрепленное, небольшое поселение называется селищем.
Как жили люди 300 лет назад, чем питались и какие вещи их окружали, об это может рассказать внимательное изучение культурного слоя памятника археологии. Сделать это нужно как можно скорее - часть территории селища уже распахана, а значит, культурный слой перемешан и практически уничтожен. Для того, что бы исследовать, еще нетронутые плугом части поселения и проходят эти археологические раскопки.
АЛЕКСЕЙ КАЙСИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ВЯТГУ:
«Мы исследуем селище Лучинины. Оно упоминается в 18 веке и существовало до 19 века. Здесь раскопки проводятся впервые».
Характерная особенность вятских археологических памятников - на поверхности земли от них чаще всего, ничего не остается. Жилища наших предков в основном были деревянные и за столетия разрушились или сгорели. Вся надежда на находки орудий труда и предметов быта. Для этого археологи снимают тонкий слой земли на месте раскопа и тщательно его просеивают. Ни одна самая мелкая находка не должна оказаться в отвалах грунта.
В экспедиции работают студенты-историки, будущие педагоги. Для них это необходимая практика. Есть и волонтеры - кто влюблен в археологию. Это уже опытные люди. Даниила в шутку здесь называют "сыном полка" - участвует в раскопках он со школьного возраста. Для него это уже пятый сезон. В момент съемки этого репортажа Данилу повезло: вместе с керамикой он обнаружил фрагменты кованого ножа.
ДАНИИЛ ОРУДЖОВ, АРХЕОЛОГ-ВОЛОНТЕР:
«Разваленный правда, но ножик очень хорошая ценная находка, которая является маркером слоя не плохим».
С помощью этих невзрачных осколков металла можно будет более точно датировать слой раскопа и предметы найденные вместе с ним. Наиболее часто археологам попадаются фрагменты керамики, это говорит о том, что в свое время здесь велась активная хозяйственная деятельность.
- Что-то уже попадалось?
- Да! Зубы свиньи. Конская упряж.
- Вот так просеиванием?
- Нет в отвалах там.
- А еще что попадается в грунте?
- Чаще всего керамика.
Так постепенно история забытой деревни Лучинины, пропавшей с карты Кировской области еще в довоенное время стала обретать зримые черты.
Лаборант экспедиции Маргарита Глазырина ведет точный учет пока что немногочисленных находок.
МАРГАРИТА ГЛАЗЫРИНА, АРХЕОЛОГ-ВОЛОНТЕР:
«Я отмечаю находки, зарисовываю на плане находки».
Все находки найденные археологами с начала съемки этого материала вопреки наших ожиданий не были извлечены из земли немедленно. Они так и оставались на месте, пока не завершилось снятие 10 сантиметрового слоя раскопа. Оказалось - это очень важное условие качественного проведения исследования.
МАРГАРИТА ГЛАЗЫРИНА, АРХЕОЛОГ-ВОЛОНТЕР:
«Мы должны, во-первых замерить, где эта находка находится, какой слой это был, в каком месте, и нанести это на карту-план. И дальше мы конечно пакуем».
Здесь как в кинематографе - когда пленка отматывается назад. Сначала попадаются находки более раннего периода -19-20 веков. Но стоит пройти еще несколько слоев и перед археологами откроется картина жизни 18 столетия. А пока первые дни археологических раскопок преподносят свои сюрпризы.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Уже сегодня на раскопе селища Лучинины были сделаны несколько интересных находок. Сейчас местоположение находок и глубина их залегания наносятся на карту. Среди находок это остатки кованного ножа и фрагмент колючей проволоки. Как сюда в селение, покинутое людьми 70 лет назад, попала колючая проволока, археологам еще предстоит разобраться».
Возможно, остатки колючей проволоки, это отголоски Гражданской войны. В 1919 году в Слободском уезде располагался мощный укрепрайон Красной Армии под командованием Блюхера.
АЛЕКСЕЙ КАЙСИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ВЯТГУ:
«Мы еще только начинаем здесь работать, возможно, у нас будут еще какие то находки, датирующие комплексы, но пока вот то, что мы нашли, это начало 20 века».
Археологическая экспедиция позаботилась и об экологической стороне проблемы. После завершения раскопок - изученный до материковой породы раскоп будет засыпан землей, на его поверхность вернут снятый дерн. И вскоре место археологических раскопок вновь не будет выделяться из общего пейзажа. А ценная информация о селище Лучинины станет достоянием историков и краеведов.