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Кировские призывники отправились на службу в армию

Кировские призывники отправились на службу в армию

Сегодня, 17:23
247
Артем Макаров

Более двухсот кировчан отправились проходить службу в вооруженных силах страны. Проводить их в армию на сборный пункт пришли родители, официальные лица и представители творческих коллективов.

Некоторым уже выдали форму, другие только готовятся ее примерить. Сегодня служить в армию уходят 209-ть призывников. 53-и человека отправятся в воздушно-десантные войска. Это большая честь, говорит ветеран ВДВ Андрей Хромушин. Он пожелал будущим десантникам с честью нести это гордое имя.

АНДРЕЙ ХРОМУШИН, ВЕТЕРАН ВДВ:
«Большой кропотливый, иногда даже тягостный труд. Вам предстоит в этом труде закалиться, воспитаться, научится взаимопомощи, взаимовыручке».

Кировчане пополнят не только ряды десанта. Они отправляются служить в Воздушно-Космические силы, сухопутные войска, Росгвардию и РВСН.

НИКИТА ГРЕКОВ, ПРИЗЫВНИК:
«От лица всех призывников Кировской области, стоящих здесь, обещаю, что мы будем стойко и мужественно защищать нашу страну и не подведем вас, дорогие земляки».

Проводить призывников пришли друзья, подруги и родители. Некоторые не могли сдержать слез.

- Желаем вам здоровья и, сохрани вас Господь. С Богом...

Призывники отправляются служить в вооруженные силы под звуки оркестра. Проводить кировчан пришли и представители творческих коллективов областного центра, они исполнили несколько патриотических песен.

Добавим, напутственные слова призывникам сказали так же представители правительства области и городской администрации.

Кировские призывники отправились на службу в армию

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