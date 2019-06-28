Кировские призывники отправились на службу в армию

Более двухсот кировчан отправились проходить службу в вооруженных силах страны. Проводить их в армию на сборный пункт пришли родители, официальные лица и представители творческих коллективов.Некоторым уже выдали форму, другие только готовятся ее примерить. Сегодня служить в армию уходят 209-ть призывников. 53-и человека отправятся в воздушно-десантные войска. Это большая честь, говорит ветеран ВДВ Андрей Хромушин. Он пожелал будущим десантникам с честью нести это гордое имя.Кировчане пополнят не только ряды десанта. Они отправляются служить в Воздушно-Космические силы, сухопутные войска, Росгвардию и РВСН.Проводить призывников пришли друзья, подруги и родители. Некоторые не могли сдержать слез.Призывники отправляются служить в вооруженные силы под звуки оркестра. Проводить кировчан пришли и представители творческих коллективов областного центра, они исполнили несколько патриотических песен.Добавим, напутственные слова призывникам сказали так же представители правительства области и городской администрации.