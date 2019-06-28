Кировские призывники отправились на службу в армию

Более двухсот кировчан отправились проходить службу в вооруженных силах страны. Проводить их в армию на сборный пункт пришли родители, официальные лица и представители творческих коллективов.
Некоторым уже выдали форму, другие только готовятся ее примерить. Сегодня служить в армию уходят 209-ть призывников. 53-и человека отправятся в воздушно-десантные войска. Это большая честь, говорит ветеран ВДВ Андрей Хромушин. Он пожелал будущим десантникам с честью нести это гордое имя.
АНДРЕЙ ХРОМУШИН, ВЕТЕРАН ВДВ:
«Большой кропотливый, иногда даже тягостный труд. Вам предстоит в этом труде закалиться, воспитаться, научится взаимопомощи, взаимовыручке».
Кировчане пополнят не только ряды десанта. Они отправляются служить в Воздушно-Космические силы, сухопутные войска, Росгвардию и РВСН.
НИКИТА ГРЕКОВ, ПРИЗЫВНИК:
«От лица всех призывников Кировской области, стоящих здесь, обещаю, что мы будем стойко и мужественно защищать нашу страну и не подведем вас, дорогие земляки».
Проводить призывников пришли друзья, подруги и родители. Некоторые не могли сдержать слез.
- Желаем вам здоровья и, сохрани вас Господь. С Богом...
Призывники отправляются служить в вооруженные силы под звуки оркестра. Проводить кировчан пришли и представители творческих коллективов областного центра, они исполнили несколько патриотических песен.
Добавим, напутственные слова призывникам сказали так же представители правительства области и городской администрации.