Цена ошибок - почти пол миллиарда рублей. Налоговики выявили 24 тысячи ошибочных платежей кировчан. И все это - результат неправильного заполнения платежных документов. На что нужно обращать особое внимание при заполнении бумаг?За первый квартал текущего года 8% платежей попали в категорию «невыясненных», то есть неверно оформленных. Самая распространенная ошибка - отсутствие или неверное указание ИНН плательщика.Зачастую неверно указывают КБК - это код бюджетной классификации того налога, за который хотят заплатить. Уточнить данную информацию можно на сайте ФНС России, в разделе "Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов".Нередко допускают ошибки организации и индивидуальные предприниматели при уплате страховых взносов.Таких, "зависших" платежей в Кирове только за первый квартал 19го насчитывается 24 тысячи. Речь идет о сумме 487 миллионов рублей. Для исключения подобных ситуаций инспекторы направили организациям и гражданам уведомления об уточнении платежей.Чтобы свести к минимуму количество ошибок, кировские налоговики разработали рекомендации и образцы по заполнению платежных документов. Они размещены на стендах в операционных залах инспекции на Комсомольской, 1.