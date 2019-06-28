Цена ошибок - почти пол миллиарда рублей. Налоговики выявили 24 тысячи ошибочных платежей кировчан. И все это - результат неправильного заполнения платежных документов. На что нужно обращать особое внимание при заполнении бумаг?
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«При уплате налогов большое значение имеет правильность заполнения платежных документов. Если они оформлены с ошибками, то деньги налогоплательщика не поступают в бюджет. В результате - возникает задолженность, начисляются пени».
За первый квартал текущего года 8% платежей попали в категорию «невыясненных», то есть неверно оформленных. Самая распространенная ошибка - отсутствие или неверное указание ИНН плательщика.
ОЛЬГА МАМАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ИФНС ПО Г. КИРОВУ:
«Когда платят за третье лицо, ИНН свой указывают, а надо - того, за кого платят. Поэтому этот платеж у нас сразу повисает, как невыясненный. Это распространенная ошибка».
Зачастую неверно указывают КБК - это код бюджетной классификации того налога, за который хотят заплатить. Уточнить данную информацию можно на сайте ФНС России, в разделе "Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов".
Нередко допускают ошибки организации и индивидуальные предприниматели при уплате страховых взносов.
ОЛЬГА МАМАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ИФНС ПО Г. КИРОВУ:
«Несмотря на то, что мы с 17го года являемся администратором страховых взносов, Пенсионный Фонд нам передал эти полномочия, допускают ошибку в наименовании получателя, указывают Пенсионный фонд. Этот платеж тоже зависает».
Таких, "зависших" платежей в Кирове только за первый квартал 19го насчитывается 24 тысячи. Речь идет о сумме 487 миллионов рублей. Для исключения подобных ситуаций инспекторы направили организациям и гражданам уведомления об уточнении платежей.
ОЛЬГА МАМАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ИФНС ПО Г. КИРОВУ:
«Если вовремя, в течение трех лет, он сам при сверке расчетов увидел, либо мы ему сообщили, платеж уточняется той датой, которой он платил, пени не начисляются».
Чтобы свести к минимуму количество ошибок, кировские налоговики разработали рекомендации и образцы по заполнению платежных документов. Они размещены на стендах в операционных залах инспекции на Комсомольской, 1.