Президентские гранты в Кильмези

В Кильмези активно реализуются проекты, которые получили финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Наши корреспонденты встретились с теми, кто кардинально меняет культурную и спортивную жизнь районного центра.Силе духа и целеустремленности этих людей предела нет и разве скажешь, что их физические возможности ограничены. А такой энтузиазм не может быть незамеченным - в прошлом году они победили в конкурсе президентских грантов.Проект возник как продолжение опыта реабилитации инвалидов Кильмезского района. Где самое главное - сила духа и преодоление своих страхов.Трудно поверить, что территория их возможностей все-таки имеет какие-то границы. Девиз таких людей прост - верить в себя, никогда не сдаваться и побеждать. В первую очередь - самих себя.Талантливые люди талантливы во всем. Не только в спорте, но и в искусстве. В творчестве, как известно, тоже - никаких ограничений. Всего за счет Фонда президентских грантов в Кильмезский район удалось привлечь около 3 миллионов рублей.Еще один пример - клуб "Юный охотник". Елена Вячеславовна о своем детище рассказывает с особой любовью. На деньги гранта удалось отремонтировать помещение, теперь здесь - центр знаний для начинающих охотников.Но признаются - только учиться - скучно, поэтому после получения теоретических знаний выходят на практику. Семейные туристические походы, установки подкормочных площадок для диких животных, навыки ориентирования.Спортивная, культурная, научная работа. Маленькие и большие - добрые дела, на которых не строят бизнес, в которых не ищут материальной выгоды. Потому что есть люди, которым не все равно, чем живет двор, район, город, страна. Вот и весь секрет успеха.