Президентские гранты в Кильмези

В Кильмези активно реализуются проекты, которые получили финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Наши корреспонденты встретились с теми, кто кардинально меняет культурную и спортивную жизнь районного центра.
- Так, давайте, спускаем. Понесли!
Силе духа и целеустремленности этих людей предела нет и разве скажешь, что их физические возможности ограничены. А такой энтузиазм не может быть незамеченным - в прошлом году они победили в конкурсе президентских грантов.
ГАЛИНА БЛИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Теперь мы можем в любое время - собраться, сплавляться. Вы знаете, это работа не только мозга, но и опорно-двигательного аппарата. А ногам - это благость какая, когда мы остановки делаем - обычный речной песок - он столько дает здоровья ногам».
Проект возник как продолжение опыта реабилитации инвалидов Кильмезского района. Где самое главное - сила духа и преодоление своих страхов.
- Передние гребки делаете подальше, а задние поглубже!
- Полный ход!
Трудно поверить, что территория их возможностей все-таки имеет какие-то границы. Девиз таких людей прост - верить в себя, никогда не сдаваться и побеждать. В первую очередь - самих себя.
АЛЕКСАНДР ИСЛИБАЕВ:
«Техника безопасности - жилет, каска чтобы была, грести нормально и сидеть уверенно».
Талантливые люди талантливы во всем. Не только в спорте, но и в искусстве. В творчестве, как известно, тоже - никаких ограничений. Всего за счет Фонда президентских грантов в Кильмезский район удалось привлечь около 3 миллионов рублей.
АЛЕКСЕЙ СТЯЖКИН, ГЛАВА КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА:
«Так же у нас Совет инвалидов выигрывал грант, назывался автоклуб "Все свои" - они выиграли и получили средства. На эти средства купили костюмы для двух коллективов и участвовали уже в этих костюмах в культурной деятельности».
- С помощью этого навигатора можно из любой точки вернуться в исходную.
Еще один пример - клуб "Юный охотник". Елена Вячеславовна о своем детище рассказывает с особой любовью. На деньги гранта удалось отремонтировать помещение, теперь здесь - центр знаний для начинающих охотников.
ЕЛЕНА ТЯКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ:
«Детей мы учим пройти путь охотника, который не знают остальные люди. Охотник - это не только тот, кто гоняется по лесу с ружьем с целью уничтожить, это в первую очередь человек, который заботится и выполняет комплекс биотехнических мероприятий».
Но признаются - только учиться - скучно, поэтому после получения теоретических знаний выходят на практику. Семейные туристические походы, установки подкормочных площадок для диких животных, навыки ориентирования.
ТАТЬЯНА СМОРКАЛОВА:
- У меня охотники - и дедушка, и дядя - все охотники и рыболовы.
- И ты пошла по стопам?
- Да.
- Почему нравится?
- Просто нравится. Для меня это отдельный вид искусства.
Спортивная, культурная, научная работа. Маленькие и большие - добрые дела, на которых не строят бизнес, в которых не ищут материальной выгоды. Потому что есть люди, которым не все равно, чем живет двор, район, город, страна. Вот и весь секрет успеха.