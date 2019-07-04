В Кирове представили национальный план развития конкуренции

Муниципальные унитарные предприятия планируют отстранить от участия в аукционах и конкурсах. Это часть Национального плана развития конкуренции и ее обновленных стандартов в регионах. Новшества представил в Кирове глава Правового управления Российской антимонопольной службы Артем Молчанов.Один из главных выводов ФАС России заключается в том, что в целом в состоянии конкуренции в России не произошло значительных сдвигов в сторону её оздоровления и развития. В частности в этом виноваты и унитарные предприятия, которые своим участием в конкурсах часто препятствуют осуществлению здоровой конкуренции. ФАС обратился с законодательной инициативой в Госдуму, чтобы запретить ГУПам и МУПам участвовать на конкурентных рынках.Основными вопросами встречи начальника федерального Правового управления УФАС с региональными представителями власти стали Национальный План и новые стратегии развития конкуренции. Обсуждалось, каким образом это будет реализовываться в нашем регионе.По словам Артема Молчанова, в Кировской области есть значительные успехи в сфере развития конкуренции, например, в закупках субъектов малого и предпринимательства. Пока что конечные показатели не достигнуты, но тенденция к улучшению явно прослеживается.