В Кирове представили национальный план развития конкуренции

Муниципальные унитарные предприятия планируют отстранить от участия в аукционах и конкурсах. Это часть Национального плана развития конкуренции и ее обновленных стандартов в регионах. Новшества представил в Кирове глава Правового управления Российской антимонопольной службы Артем Молчанов.
Один из главных выводов ФАС России заключается в том, что в целом в состоянии конкуренции в России не произошло значительных сдвигов в сторону её оздоровления и развития. В частности в этом виноваты и унитарные предприятия, которые своим участием в конкурсах часто препятствуют осуществлению здоровой конкуренции. ФАС обратился с законодательной инициативой в Госдуму, чтобы запретить ГУПам и МУПам участвовать на конкурентных рынках.
АРТЁМ МОЛЧАНОВ, НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ФАС РОССИИ:
«Унитарные предприятия имеют больше преференций и больше преимущества и, выходя на обычный рынок, будь то дорожное строительство или обычное строительство, или благоустройство, получают, безусловно, выгодные условия, первоначально,
входные условия, тем самым, не дают развиваться здесь конкурентным каким-то отношениям. К чему это приводит? В конечном итоге, получаем ситуацию, когда через какое-то количество времени и конкуренции-то нет».
Основными вопросами встречи начальника федерального Правового управления УФАС с региональными представителями власти стали Национальный План и новые стратегии развития конкуренции. Обсуждалось, каким образом это будет реализовываться в нашем регионе.
АРТЁМ МОЛЧАНОВ, НАЧАЛЬНИК ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ФАС РОССИИ:
«Основная идеология заключается в том, что развитие конкуренции сегодня в экономике - и федеральной, и региональной является тем фактором, который должен сделать нашу экономику конкурентоспособной, создать постоянный спрос, создать рабочие места и в долгосрочной перспективе привести к росту внутреннего валового продукта».
По словам Артема Молчанова, в Кировской области есть значительные успехи в сфере развития конкуренции, например, в закупках субъектов малого и предпринимательства. Пока что конечные показатели не достигнуты, но тенденция к улучшению явно прослеживается.