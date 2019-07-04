Чемпионы по компьютерному многоборью встретились с главой региона

Они активно общаются в соцсетях, юзают полезные приложения и виртуально путешествуют. Самые продвинутые пенсионеры области - победители Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью встретились с главой региона. О чем шла речь?
Они за полминуты могут записаться на прием к врачу или оплатить коммуналку. В начале июня участники крупнейших IT-соревнований страны среди пенсионеров собрались в Кирове, чтобы побороться за звание сильнейших. В командном первенстве победу одержали хозяева чемпионата.
Команду Марий-Эл кировчане обошли всего на 65 сотых балла: конкуренция была серьезной, но дома, как известно, и стены помогают.
СЕРГЕЙ СМУСЬ, ПОБЕДИТЕЛЬ IX ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ:
«Мы очень рады, волновались, очень переживали».
ЕЛЕНА БИЗИМОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ IX ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ:
«Я работаю с детьми, и я думаю, сейчас я уже не ударю перед ними в грязь лицом».
Сегодня команду победителей чествовали в Правительстве. Губернатор лично поздравил чемпионов и пожелал им не останавливаться на достигнутом, ведь умение пользоваться информационными технологиями - значительно повышает качество жизни.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основной смысл такой, чтобы люди старшего поколения не выпадали из жизни... и могли ориентироваться, услуги получать, не теряться, не пасовать, с внуками на равных общаться, а иногда и совет дать».
Современным пенсионерам уже не достаточно просто общения в соцсетях, они активно пользуются полезными сервисами, например, порталом госуслуг. Сегодня чемпионы не без улыбки вспоминают, с чего всё начиналось...
ЕЛЕНА БИЗИМОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ IX ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ:
«Первый раз я столкнулась с интернетом в 2004 году, это были первые курсы, тогда я даже не знала, что такое "рабочий стол"».
Живут победители даже не в Кирове, в вятской глубинке. Но это не помешало им стать лучшими в стране и настраивать участников следующего, уже юбилейного чемпионата на победу...