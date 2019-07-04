Чемпионы по компьютерному многоборью встретились с главой региона

Они активно общаются в соцсетях, юзают полезные приложения и виртуально путешествуют. Самые продвинутые пенсионеры области - победители Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью встретились с главой региона. О чем шла речь?Они за полминуты могут записаться на прием к врачу или оплатить коммуналку. В начале июня участники крупнейших IT-соревнований страны среди пенсионеров собрались в Кирове, чтобы побороться за звание сильнейших. В командном первенстве победу одержали хозяева чемпионата.Команду Марий-Эл кировчане обошли всего на 65 сотых балла: конкуренция была серьезной, но дома, как известно, и стены помогают.Сегодня команду победителей чествовали в Правительстве. Губернатор лично поздравил чемпионов и пожелал им не останавливаться на достигнутом, ведь умение пользоваться информационными технологиями - значительно повышает качество жизни.Современным пенсионерам уже не достаточно просто общения в соцсетях, они активно пользуются полезными сервисами, например, порталом госуслуг. Сегодня чемпионы не без улыбки вспоминают, с чего всё начиналось...Живут победители даже не в Кирове, в вятской глубинке. Но это не помешало им стать лучшими в стране и настраивать участников следующего, уже юбилейного чемпионата на победу...