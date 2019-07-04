Прямой эфир
04 июл 17:23 Кировские призывники отправились на службу в армию 05 июл 11:02 8 месяцев живут без воды жители посёлка Донаурово 05 июл 17:32 Президентские гранты в Кильмези 08 июл 21:00 Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района 04 июл 15:14 Археологические раскопки в Слободском районе 04 июл 12:47 В Кировской области назвали лучших охотников-волчатников. 04 июл 14:35 На трассе Зуевка-Кырчаны погибли двое молодых людей. 05 июл 17:29 Радужнинские танцоры завоевали награды на фестивале в Абхазии 05 июл 17:25 Налоговики выявили 24 тысячи ошибочных платежей кировчан 04 июл 11:28 Непригодные для комфортного проживания земельные участки под дома
19°C
$
63,8
71,56
10 июля 15:46
10 июл 13:00 В Кирове открыли городской пляж, но купаться пока не рекомендуют 10 июл 13:00 В Кирове проверили автобусы, загрязняющие воздух сверх нормы 10 июл 10:50 Неравнодушные люди помогли спасти собаку 10 июл 10:47 В Кирове состоялось открытие качественно нового офиса "Мои документы" 09 июл 17:32 В Кирове официально открыли городской пляж 09 июл 17:31 Волонтеры проекта "Чистая память" восстанавливают историю жизни двух машинистов, погибших в 1942 году 09 июл 15:06 Жители Кстинино сами благоустраивают своё село 09 июл 14:38 В Кирове на стройплощадке погиб рабочий. 09 июл 14:30 В Кирове на Филейке создадут спортивный кластер для нескольких видов спорта 09 июл 14:29 Кировчане стали призёрами межрегиональных соревнований по стендовой стрельбе.
В заповеднике «Нургуш» обнаружили редкую орхидею.

В заповеднике «Нургуш» обнаружили редкую орхидею.

Вчера, 10:30
325

В заповеднике «Нургуш» обнаружили редкую орхидею.
Сотрудники заповедника обнаружили редкое растение - пололепестник зелёный из семейства орхидей.

Он занесён в Красную книгу Кировской области.

Растение было найдено на небольшой поляне в Нагорском районе, на территории северного участка «Тулашор».

В нашем регионе известно всего несколько мест произрастания этого вида, и встреча с ним - большая редкость.

Тем более что разглядеть орхидею в траве чрезвычайно сложно - её листья, стебель и цветки окрашены в зеленовато-жёлтый цвет.


ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама