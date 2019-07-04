В заповеднике «Нургуш» обнаружили редкую орхидею.

Сотрудники заповедника обнаружили редкое растение - пололепестник зелёный из семейства орхидей.Он занесён в Красную книгу Кировской области.Растение было найдено на небольшой поляне в Нагорском районе, на территории северного участка «Тулашор».В нашем регионе известно всего несколько мест произрастания этого вида, и встреча с ним - большая редкость.Тем более что разглядеть орхидею в траве чрезвычайно сложно - её листья, стебель и цветки окрашены в зеленовато-жёлтый цвет.