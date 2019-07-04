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Жители Кстинино сами благоустраивают своё село

Жители Кстинино сами благоустраивают своё село

Вчера, 15:06
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Юлия Шалаева

Жители Кстинино сами благоустраивают своё село. Активные жители объединились и приводят в порядок места отдыха. Наша съемочная группа побывала на месте и увидела, как инициатива может изменить жизнь вокруг.

- Это мы все оголяли - поросль прямо из земли росла.

Марина Васенина в селе Кстинино местный активист. Это с её легкой женской руки здесь начались перемены. Собрав группу единомышленников, она в буквальном смысле откопала сквер у дома культуры. Освободившись от многолетнего слоя грунта свет, наконец-то увидели бетонные дорожки, а возле ДК вновь запестрели многолетники.

МАРИНА ВАСЕНИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА "МОЙ ДОМ - ЧИСТОЕ СЕЛО":
«И вот эта зона стала более активной. Люди приходят, гуляют, если попросишь - помогают, в основном селяне и помогают».

Параллельно с благоустройством сквера селяне облагораживают пруд. Территория вокруг него заросла борщевиком, и чтобы от него избавиться организовали субботник.

МАРИНА ВАСЕНИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА "МОЙ ДОМ - ЧИСТОЕ СЕЛО":
«Мы здесь косили траву, убирали на субботнике, пришло 17 человек, убирали мусор, а вчера мы лавочки поставили здесь».

А это самая большая гордость кстининцев - мостик, сделанный своими руками. Раньше, чтобы перейти через ручей, жители шли по доскам. Хорошенько подумав, они решили, что вполне справятся со строительством небольшого моста.

- Как хозяйке всех дел преподношу два сердечка.
- Чтобы мостик был чистый, опрятный, чтоб люди ходили.

Отпраздновать столь важное для села событие пришли все, кто помогал строить мост. Ирина Власова занималась продвижением проекта в соцсетях, в то время как ее муж работал руками.

ИРИНА ВЛАСОВА, ВОЛОНТЕР ПРОЕКТА "МОЙ ДОМ - ЧИСТОЕ СЕЛО":
«Мой супруг со своим другом вместе строили этот мостик, варили бетонные насаждения, колотили, облагораживать помогали».

Новый объект назвали "Мостик желаний" и это не случайно. Жители Кстинино хотят, чтобы их желания воплощались в реальные дела, которых в селе предстоит сделать еще очень много.

Жители Кстинино сами благоустраивают своё село

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