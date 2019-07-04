Жители Кстинино сами благоустраивают своё село. Активные жители объединились и приводят в порядок места отдыха. Наша съемочная группа побывала на месте и увидела, как инициатива может изменить жизнь вокруг.Марина Васенина в селе Кстинино местный активист. Это с её легкой женской руки здесь начались перемены. Собрав группу единомышленников, она в буквальном смысле откопала сквер у дома культуры. Освободившись от многолетнего слоя грунта свет, наконец-то увидели бетонные дорожки, а возле ДК вновь запестрели многолетники.Параллельно с благоустройством сквера селяне облагораживают пруд. Территория вокруг него заросла борщевиком, и чтобы от него избавиться организовали субботник.А это самая большая гордость кстининцев - мостик, сделанный своими руками. Раньше, чтобы перейти через ручей, жители шли по доскам. Хорошенько подумав, они решили, что вполне справятся со строительством небольшого моста.Отпраздновать столь важное для села событие пришли все, кто помогал строить мост. Ирина Власова занималась продвижением проекта в соцсетях, в то время как ее муж работал руками.Новый объект назвали "Мостик желаний" и это не случайно. Жители Кстинино хотят, чтобы их желания воплощались в реальные дела, которых в селе предстоит сделать еще очень много.