Жители Кстинино сами благоустраивают своё село. Активные жители объединились и приводят в порядок места отдыха. Наша съемочная группа побывала на месте и увидела, как инициатива может изменить жизнь вокруг.
- Это мы все оголяли - поросль прямо из земли росла.
Марина Васенина в селе Кстинино местный активист. Это с её легкой женской руки здесь начались перемены. Собрав группу единомышленников, она в буквальном смысле откопала сквер у дома культуры. Освободившись от многолетнего слоя грунта свет, наконец-то увидели бетонные дорожки, а возле ДК вновь запестрели многолетники.
МАРИНА ВАСЕНИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА "МОЙ ДОМ - ЧИСТОЕ СЕЛО":
«И вот эта зона стала более активной. Люди приходят, гуляют, если попросишь - помогают, в основном селяне и помогают».
Параллельно с благоустройством сквера селяне облагораживают пруд. Территория вокруг него заросла борщевиком, и чтобы от него избавиться организовали субботник.
МАРИНА ВАСЕНИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА "МОЙ ДОМ - ЧИСТОЕ СЕЛО":
«Мы здесь косили траву, убирали на субботнике, пришло 17 человек, убирали мусор, а вчера мы лавочки поставили здесь».
А это самая большая гордость кстининцев - мостик, сделанный своими руками. Раньше, чтобы перейти через ручей, жители шли по доскам. Хорошенько подумав, они решили, что вполне справятся со строительством небольшого моста.
- Как хозяйке всех дел преподношу два сердечка.
- Чтобы мостик был чистый, опрятный, чтоб люди ходили.
Отпраздновать столь важное для села событие пришли все, кто помогал строить мост. Ирина Власова занималась продвижением проекта в соцсетях, в то время как ее муж работал руками.
ИРИНА ВЛАСОВА, ВОЛОНТЕР ПРОЕКТА "МОЙ ДОМ - ЧИСТОЕ СЕЛО":
«Мой супруг со своим другом вместе строили этот мостик, варили бетонные насаждения, колотили, облагораживать помогали».
Новый объект назвали "Мостик желаний" и это не случайно. Жители Кстинино хотят, чтобы их желания воплощались в реальные дела, которых в селе предстоит сделать еще очень много.