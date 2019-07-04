В Кирове официально открыли городской пляж

В Кирове накануне был официально открыт городской пляж в районе старого моста. В каких условиях горожане будут загорать и купаться на берегу Вятки?
АРТЕМ МАКАРОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На муниципальном пляже у старого моста, действительно, всё готово к приходу кировчан. Многих беспокоил ручей, через который надо пройти, чтобы попасть сюда, так вот - в этом году через него перекинут мостик с перилами. По словам чиновников, территория пляжа обработана от клещей. Как мы видим, здесь скошена трава, убран весь мусор, есть урны, кабинки для переодевания, скамейки, зонтики и биотуалеты. А накануне к дежурству приступил медик. Правда, с купанием кировчанам советуют все-таки повременить. И не только из-за погоды. Пока нет результатов анализа проб воды. Они будут озвучены совсем скоро. Кстати, по прогнозу синоптиков, жаркие дни в Кирове ожидаются в последней декаде июля».