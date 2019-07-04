В Кирове прошли краеведческие дебаты: «Подземные ходы Вятки. Миф или реальность?»

В Кирове прошли краеведческие дебаты, где обсуждалась одна из старых загадок Вятки - существование подземных ходов.Анатолий Фокин в середине 70-х вместе с друзьями-спелеологами пытался проникнуть в легендарные подземелья. Однако, удалось собрать только многочисленные свидетельства кировчан, которые сами, их друзья или родные побывали в потайных ходах.Эту гипотезу историки объясняют так. Троицкий кафедральный собор, который находился на Набережной Грина в начале улицы Московской, был связан с архиерейским домом теплым переходом. И после того, как собор взорвали, поверхность земли постепенно скрыла выложенный кирпичом переход, и он превратился в «подземный ход». Во время раскопок Хлыновского кремля археологами была обнаружена деревянная мостовая, древние оборонительные укрепления. Но пока - никаких следов подземелий, ни в этом месте, ни в других.Так мифы или реальность подземные ходы под городом? Возможно, это система водоотведения, которая как раз и представляла собой канавы, обложенные кирпичом. Или это просто подвалы снесенных дореволюционных домов или храмов. Пока исследователи не знают ответа на этот вопрос.