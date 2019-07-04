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В Кирове прошли краеведческие дебаты: «Подземные ходы Вятки. Миф или реальность?»

В Кирове прошли краеведческие дебаты: «Подземные ходы Вятки. Миф или реальность?»

Вчера, 10:00
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Валентина Палкина

В Кирове прошли краеведческие дебаты, где обсуждалась одна из старых загадок Вятки - существование подземных ходов.

Анатолий Фокин в середине 70-х вместе с друзьями-спелеологами пытался проникнуть в легендарные подземелья. Однако, удалось собрать только многочисленные свидетельства кировчан, которые сами, их друзья или родные побывали в потайных ходах.

АНАТОЛИЙ ФОКИН, КРАЕВЕД:
«Один подземный ход открывался, его точно определили, где он находится, он шел от Дворца пионеров, раньше в этом здании был дом архиерея, он шел до Кафедрального собора, и он открывался в конкретном месте, и даже сейчас, если посмотреть на землю, мы можем увидеть проседание почвы».

Эту гипотезу историки объясняют так. Троицкий кафедральный собор, который находился на Набережной Грина в начале улицы Московской, был связан с архиерейским домом теплым переходом. И после того, как собор взорвали, поверхность земли постепенно скрыла выложенный кирпичом переход, и он превратился в «подземный ход». Во время раскопок Хлыновского кремля археологами была обнаружена деревянная мостовая, древние оборонительные укрепления. Но пока - никаких следов подземелий, ни в этом месте, ни в других.

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Когда был обнаружен сводчатый ход под землю, его исследовали с трепетом, ожидая, что это подземный ход, но оказалось, что это водоотвод одного из купеческих заводов, то есть, он имел абсолютно утилитарное назначение».

Так мифы или реальность подземные ходы под городом? Возможно, это система водоотведения, которая как раз и представляла собой канавы, обложенные кирпичом. Или это просто подвалы снесенных дореволюционных домов или храмов. Пока исследователи не знают ответа на этот вопрос.

В Кирове прошли краеведческие дебаты: «Подземные ходы Вятки. Миф или реальность?»

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