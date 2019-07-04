В Кирове состоялось открытие качественно нового офиса "Мои документы"

В Кирове состоялось открытие нового офиса "Мои документы". Чем он будет отличаться от всех остальных?Это восьмой по счёту в Кирове многофункциональный центр, который будет обеспечивать население различными услугами. С появлением МФЦ в этом районе будут разгружены территориальные отделы на Карла Маркса и Захватаева.Месторасположением центра стало пересечение 28-ми транспортных видов общественного транспорта, и он находится совсем рядом с остановками. Одно из главных новшеств этого МФЦ - наличие искусственного интеллекта, а именно "умного" видеонаблюдения.Таким образом, система будет рационально управлять очередью.В этом здании - и больше площадь, и больше возможностей. Центр постарались сделать максимально комфортным: здесь есть даже детский уголок. Ну а сам функционал услуг не изменится - предоставляться будут как государственные и муниципальные, так и дополнительные платные услуги.