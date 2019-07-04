В Кирове состоялось открытие качественно нового офиса "Мои документы"

В Кирове состоялось открытие нового офиса "Мои документы". Чем он будет отличаться от всех остальных?
- А сейчас в честь открытия нашего нового офиса разрешите попросить Вас поставить свой автограф на часах, которые символизируют старт работы нашего отдела.
Это восьмой по счёту в Кирове многофункциональный центр, который будет обеспечивать население различными услугами. С появлением МФЦ в этом районе будут разгружены территориальные отделы на Карла Маркса и Захватаева.
КАРИНА ПАСЮТИНА, ЭКСПЕРТ МФЦ:
«Удобно для населения, которое живёт поблизости, то есть для них это очень удобно, чтобы не ездить в другие МФЦ, ну, и, конечно, что всё новое: новое оборудование, новые компьютеры - хорошо очень».
Месторасположением центра стало пересечение 28-ми транспортных видов общественного транспорта, и он находится совсем рядом с остановками. Одно из главных новшеств этого МФЦ - наличие искусственного интеллекта, а именно "умного" видеонаблюдения.
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эта система будет автоматически следить за тем, долго ли ожидают заявители, какой возрастной состав, когда они приходят, как работают окна приёма, во сколько они физически начали работать, во сколько там был эксперт - система будет узнавать экспертов в лицо, эта система фотографий их и будет распознавать».
Таким образом, система будет рационально управлять очередью.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Реализованы уже самые-самые современные технологии, где клиента МФЦ узнают по кредитной карте, даже если человек забыл паспорт, как я сегодня. Есть возможность, если что-то, например, не было взято из дома или нужно пополнить какие-то там знания о себе или о той услуге, которую хочет получить, есть бесплатные компьютеры, которые подключены к сети "Интернет" - это тоже очень важно».
В этом здании - и больше площадь, и больше возможностей. Центр постарались сделать максимально комфортным: здесь есть даже детский уголок. Ну а сам функционал услуг не изменится - предоставляться будут как государственные и муниципальные, так и дополнительные платные услуги.