Неравнодушные люди помогли спасти собаку, брошенную умирать в лесу. Сейчас пес находится в одной из городских ветклиник, где проходит лечение.Сейчас он радостно встречает гостей и готов им отдать всю любовь, что есть в его сердце. Но еще неделю назад оно могло остановится. Эту собаку нашли в крайне истощенном состоянии в районе Пасегово. По словам очевидцев, ее просто выбросили из машины и оставили умирать в луже.К счастью для Верного, а эту кличку ему дали позже, пришедшие на помощь волонтеры сразу доставили его в ветеринарную клинику. Уколы и капельницы позволили сначала собаке прийти в себя, а затем встать на ноги. Сегодня у нее стационарное лечение. Верный под наблюдением врачей и волонтеров.Они приходят к нему несколько раз в неделю. Любимое занятие их питомца это прогулки. Первую из них он провел, не поднимаясь с одеяла. Последующие стали более подвижными.Анализы на инфекции дали отрицательный результат. Но вот УЗИ подтвердило страшные опасения. У собаки рак. Терапия пока продлевает жизнь Верному. Материально в лечении помогают и кировчане. Заботливое внимание к себе пес, словно, чувствует и, как может, делится с окружающими ответной теплотой.Волонтеры с помощью полиции хотят найти хозяев собаки. Чтобы, по их признанию, понять как живое существо, даже из-за болезни, может из родного в один момент превратиться в ненужную вещь.