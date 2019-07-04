В Кирове проверили автобусы, загрязняющие воздух сверх нормы

В Кирове прошёл рейд по выявлению автобусов, ездящих на некачественном топливе. К проверке, в которой приняли участие представители министерства охраны окружающей среды и правоохранительных органов, присоединился Иван Швецов.К началу рейда на остановке у Северной больницы, представители контрольно-надзорных органов опоздали примерно на 20 минут, все это время их ожидала толпа журналистов, которые приехали заранее.Ни о какой внезапности проверки и речи быть не могло, что понижало шансы выявить нарушителей. Ведь пресс-релиз о рейде давно стал достоянием общественности.Как сообщили специалисты министерства защиты окружающей среды, за год проверке подвергается около 140 автобусов. В ряде случаев удается выявить характерный черный дым. Для проверки качества выхлопа используется специальное оборудование.В случае выявления черного выхлопа, нарушителей штрафуют на 500 рублей. Даже сами контрольно-надзорные органы признают, что такие суммы мало кого останавливают.Проблема чадящих пазиков давно стала предметом внимания общественности. От должностей было отстранено часть руководства АТП за махинации с так называемым "печным топливом", когда вместо качественной солярки в баки заливалось топливо крайне низкого качества. Но, несмотря на все это, по городу по-прежнему ездят чадящие автобусы, правда, их количество несколько сократилось, все-таки проверки работают, особенно если они на самом деле внезапные.