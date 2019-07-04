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В Кирове проверили автобусы, загрязняющие воздух сверх нормы

В Кирове проверили автобусы, загрязняющие воздух сверх нормы

Сегодня, 13:00
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Иван Швецов

В Кирове прошёл рейд по выявлению автобусов, ездящих на некачественном топливе. К проверке, в которой приняли участие представители министерства охраны окружающей среды и правоохранительных органов, присоединился Иван Швецов.

К началу рейда на остановке у Северной больницы, представители контрольно-надзорных органов опоздали примерно на 20 минут, все это время их ожидала толпа журналистов, которые приехали заранее.

Ни о какой внезапности проверки и речи быть не могло, что понижало шансы выявить нарушителей. Ведь пресс-релиз о рейде давно стал достоянием общественности.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Информация о том, что рейд будет проходить, поступила в СМИ еще вчера. Поэтому никакого черного дыма из выхлопных труб не видно. Топливо в топливные баки залито хорошее».

Как сообщили специалисты министерства защиты окружающей среды, за год проверке подвергается около 140 автобусов. В ряде случаев удается выявить характерный черный дым. Для проверки качества выхлопа используется специальное оборудование.

АЛЕКСАНДР ШТИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Рейды происходят утром в 5 утра, когда автобус выходит на линию, чтобы исключить все опасности, которые происходят с двигателем. В следующий раз нам надо провести рейд с утра, чтобы визуально зафиксировать все нарушения».

В случае выявления черного выхлопа, нарушителей штрафуют на 500 рублей. Даже сами контрольно-надзорные органы признают, что такие суммы мало кого останавливают.

СЕРГЕЙ БАКУЛИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При выявлении нарушений привлекается как водитель, таки должностное лицо. При выходе на линию привлекается водитель. Штрафы мизерные и эффективности никакой нет».

Проблема чадящих пазиков давно стала предметом внимания общественности. От должностей было отстранено часть руководства АТП за махинации с так называемым "печным топливом", когда вместо качественной солярки в баки заливалось топливо крайне низкого качества. Но, несмотря на все это, по городу по-прежнему ездят чадящие автобусы, правда, их количество несколько сократилось, все-таки проверки работают, особенно если они на самом деле внезапные.

В Кирове проверили автобусы, загрязняющие воздух сверх нормы

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