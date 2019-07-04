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В Кирове открыли городской пляж, но купаться пока не рекомендуют

В Кирове открыли городской пляж, но купаться пока не рекомендуют

Сегодня, 13:00
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Артем Макаров

В Кирове чиновники приняли городской пляж и объявили о его открытии, правда, с оговорками. В каком состоянии сейчас зона отдыха возле старого моста?

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На пляже, возле старого моста уже дежурит медик. Это значит, что пляжный сезон уже можно считать открытым. Даже несмотря вот на такую плохую погоду. Кроме того, на пляже установлены лавочки, урны и кабинки для переодевания. Многие кировчане волновались, что на пляж будет трудно попасть из-за вот этого ручья. Но, как мы видим, все опасения оказались напрасны, потому что здесь возведен мост с перилами. Теперь попасть на пляж не составляет большого труда».

На одной из кабинок для переодевания надпись: "Купаться запрещено". Дело даже не в том, что погода плохая и идет дождь. Пробы воды из реки Вятки были взяты совсем недавно и результаты анализа еще не готовы, и непонятно, можно купаться в этой воде или нет.

На пляже установлены навесы, чтобы спрятаться от солнца, либо, как в нашем случае, от дождя. Кроме того, трава, где нужно, "подстрижена", а территория, по словам чиновников, обработана от клещей.

Еще одна проблема городского пляжа - это мусор. Чиновники говорят, что большую часть мусора вывезли. Однако, проблема все-таки осталась. Здесь можно увидеть банки, бутылки, фантики, окурки и вот такие странные конструкции.

Синоптики обещают, что в конце июля в Киров, наконец, придут теплые деньки. Будем надеяться, что к этому моменту будут известны результаты анализов проб, взятых из реки Вятки, и городской пляж сможет полноценно принять всех желающих отдохнуть.

В Кирове открыли городской пляж, но купаться пока не рекомендуют

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