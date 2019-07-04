В Кирове открыли городской пляж, но купаться пока не рекомендуют

В Кирове чиновники приняли городской пляж и объявили о его открытии, правда, с оговорками. В каком состоянии сейчас зона отдыха возле старого моста?На одной из кабинок для переодевания надпись: "Купаться запрещено". Дело даже не в том, что погода плохая и идет дождь. Пробы воды из реки Вятки были взяты совсем недавно и результаты анализа еще не готовы, и непонятно, можно купаться в этой воде или нет.На пляже установлены навесы, чтобы спрятаться от солнца, либо, как в нашем случае, от дождя. Кроме того, трава, где нужно, "подстрижена", а территория, по словам чиновников, обработана от клещей.Еще одна проблема городского пляжа - это мусор. Чиновники говорят, что большую часть мусора вывезли. Однако, проблема все-таки осталась. Здесь можно увидеть банки, бутылки, фантики, окурки и вот такие странные конструкции.Синоптики обещают, что в конце июля в Киров, наконец, придут теплые деньки. Будем надеяться, что к этому моменту будут известны результаты анализов проб, взятых из реки Вятки, и городской пляж сможет полноценно принять всех желающих отдохнуть.