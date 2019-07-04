Ряд исторических зданий в Кирове могут поменять собственника

Ряд исторических зданий в Кирове, которые входят в список выявленных объектов культурного наследия, могут поменять собственника. Но кто будет покупать или брать в аренду Приказную избу или дом Аверкия Перминова, учитывая нынешнее состояние этих строений?Приказная изба - старейшее каменное здание в городе, оно было построено в начале 18 века. Необходимых денег на ремонт памятника архитектуры не выделялось очень давно. Крыша прохудилась, начала течь. Стены почти метровой толщины пропитались влагой, начал развиваться опасный грибок. Долгое время в приказной избе располагался отдел вятских народных промыслов Краеведческого музея. В прошлом году музей был закрыт, сотрудники вместе с фондами переехали в Диораму.В управлении государственной охраны знают о состоянии здания, а в правительстве региона ищут способы решения проблемы. Один из путей - привлекать для ремонта внебюджетные источники или передача новому собственнику.Опыт передачи объектов культурного наследия собственнику под гарантии проведения капитального ремонта и последующего бережного отношения, в Кирове есть. Так часть помещений музыкального училища имени Казенина теперь выполняет функции, которые никак не связанны с обучением музыке. В целом, в Кировской области около 1200 объектов культурного наследия и треть из них находятся в состоянии, которое оставляет желать лучшего.Возвращаясь к теме приказной избы, отметим, что пока нет конкретного ответа на вопрос, кто и когда планирует взять ответственность за это здание. Нет и понимания, за какую сумму с этим объектом готовы расстаться. Добавим, что памятник архитектуры необходимо отремонтировать к 650-летию города.