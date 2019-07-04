Жильцы дома недовольны соседством с пенсионеркой, которая подбирает кошек и собак

Жильцы одного из подъездов дома на улице Воровского не рады соседству. Хозяйка квартиры вот уже более 20 лет доставляет им проблему, решить которую не удается до сих пор.Под окнами этого дома каждый день кто-то, да остановится. Людское внимание привлекают котята. Большую часть в году они предоставлены сами себе. Хозяйка изредка появляется в квартире и ведет затворнический образ жизни.По словам жильцов, пенсионерка много лет подбирает кошек и собак. Приюты для питомцев у нее по нескольким адресам. Тот, что на Воровского, похож на место заточения животных.Пожилой человек иногда реагирует на жалобы. Так, во избежание распространения запаха она стала оставлять кошек между рамами окна. Стесненными они себя чувствуют и в плане приема пищи.Обращения на непонятную заботу о четвероногих невольниках от соседей регулярно уходят в разные инстанции. Но ситуация не меняется в лучшую сторону. Женщина кошек никому не отдает. Нет и желающих их приютить. Поэтому люди вынуждены продолжать мириться с обстановкой, далекой от комфортной и спокойной.