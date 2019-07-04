Жильцы дома недовольны соседством с пенсионеркой, которая подбирает кошек и собак

Жильцы одного из подъездов дома на улице Воровского не рады соседству. Хозяйка квартиры вот уже более 20 лет доставляет им проблему, решить которую не удается до сих пор.
Под окнами этого дома каждый день кто-то, да остановится. Людское внимание привлекают котята. Большую часть в году они предоставлены сами себе. Хозяйка изредка появляется в квартире и ведет затворнический образ жизни.
- Участковый приходил. Но она не открывает никому. Запах сильный стоит? Заходите, смотрите.
По словам жильцов, пенсионерка много лет подбирает кошек и собак. Приюты для питомцев у нее по нескольким адресам. Тот, что на Воровского, похож на место заточения животных.
- Захотите к ней зайти, вот у нее здесь будет вот такой узенький проход. Кошки гадят, где попало. У них есть лотки, но она часто уезжает. Лотки не убираются и все это...
Пожилой человек иногда реагирует на жалобы. Так, во избежание распространения запаха она стала оставлять кошек между рамами окна. Стесненными они себя чувствуют и в плане приема пищи.
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА, ЗООВОЛОНТЕР:
«А вот кормит или не кормит, я считаю, что нет. Запах, она вещи с помойки носит и, наверное, они отходами и питаются».
Обращения на непонятную заботу о четвероногих невольниках от соседей регулярно уходят в разные инстанции. Но ситуация не меняется в лучшую сторону. Женщина кошек никому не отдает. Нет и желающих их приютить. Поэтому люди вынуждены продолжать мириться с обстановкой, далекой от комфортной и спокойной.