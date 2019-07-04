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Илья Шульгин ответил на вопросы кировских журналистов

Илья Шульгин ответил на вопросы кировских журналистов

Сегодня, 11:11
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Артем Макаров

Судьба трамплина, неприятные запахи и мосты в аварийном состоянии. Глава администрации областного центра ответил на злободневные вопросы, которые ему задали кировские журналисты.

В Кирове около трех десятков бесхозных мостов. И они находятся далеко не в самом лучшем состоянии. По документам, эти сооружения даже не существуют. Поэтому никто их и не ремонтировал долгие годы. Глава администрации признал, что проблема есть и решать ее должны именно городские власти.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Совместно с прокуратурой все эти объекты отработаны. Сегодня департамент муниципальной собственности производит все мероприятия, по постановке данных объектов на учет. Что впоследствии позволит нам тратить деньги на их содержание и ремонт, капитальный ремонт».

В плохом состоянии находятся и мосты, которые уже стоят на балансе города. Речь идет о путепроводах на улицах Щорса, Воровского, Московской. Кировская прокуратура выявила факты нарушения в ходе эксплуатации мостов: ремонта давно не было, объекты в плохом состоянии. Илья Шульгин рассказал, что в этом году конструкции будут обследованы специалистами.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Провести обследование этих путепроводов и "запроектировать" их ремонт. Ремонты будут производиться после выхода проектной документации. Думаю, что это будет в 20-м году».

Кировчан тревожит судьба 90-метрового трамплина. Это сооружение многие считают не просто спортивным объектом, а настоящим символом города. Конструкция находится далеко не в лучшем состоянии и не раз поднимались разговоры о том, чтобы ее снести.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Нет цели убрать все трамплины, спилить на металлолом, много разных выдумок в городе. Цель, создать условия для развития детско-юношеского спорта».

По мнению властей, в таком состоянии трамплин оставлять нельзя. Чтобы принять решение, необходимо для начала привлечь специалистов, а это мероприятие не из дешевых.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Что бы только провести полноценное обследование трамплина, необходимо потратить примерно 8 миллионов рублей. Такую сумму городской бюджет сегодня выделить не может. Однако, городская администрация говорит о том, что нужно искать другие варианты и провести необходимые процедуры за меньшие деньги».

Еще один вопрос городской повестки - Вересники. Представители властей хотели бы благоустроить район, углубить дно реки Вятки. Это так же потребует огромных затрат из бюджета. Но цена вопроса пока не ясна, потому что сейчас идут только кадастровые работы.

На встрече с журналистами обсуждался и вопрос неприятного запаха в некоторых районах Кирова. По словам Ильи Шульгина, предприятие - источник запахов сейчас на ремонте. Перед тем, как вновь приступить к работе, его проверят специалисты. На основе их вердикта будет принято решение, относительно дальнейшей судьбы завода.

Илья Шульгин ответил на вопросы кировских журналистов

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