В Кирове обсуждают дизайн-проект парка имени Гагарина

В областном центре стартовало обсуждение дизайн-проектов, планируемых к реализации в 2020 году. Мнения горожан и чиновников о первой концепции - благоустройства парка имени Гагарина - услышал Михаил Конышев.
Напомним, что парк имени Гагарина вошёл в число лидеров рейтингового голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. За
благоустройство парка проголосовало более трех с половиной тысяч кировчан. Дизайн-проект был разработан несколько лет назад. Теперь в него вносятся корректировки с учетом мнения горожан.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК ТУ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«В этом году мы должны провести проектирование, получение сметной документации для того, чтобы начать реализацию данного проекта в следующем году».
Согласно дизайн-проекту в парке есть уже сформированные участки, которые нужно привести в единое концептуальное решение, а также должны появиться новые зоны и архитектурные формы. Например, макет Александра-Невского собора.
ИРИНА РУБЦОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Есть инициаторы, которые за свой счет это готовы сделать, у них возможности есть. Это рассматривалось несколько раз и на художественном совете. Единственное, что сейчас место показано ближе к филармонии, но прогулялись еще раз с Вячеславом Николаевичем и подумали, что лучшее место на пересечении основных аллей, там есть место, коммуникации и это будет знаковым местом для этого парка».
Кировчане высказали мнение, что в парке, особенно на территории спортивных площадок, не мешало бы установить видеонаблюдение.
- Мы эту площадку ремонтируем, хватает на 2-3 дня и молодежь это все исчеркивает, исписывает, превращается в страшный вид
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК ТУ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Там есть опоры освещения, есть куда разместить камеры видеонаблюдения, здесь будет уже вопросов меньше».
Также поступило предложение оставить в парке асфальтовые дорожки, а не выкладывать брусчатку. Прорабатывался и вопрос размещения отдельной зоны для выгула собак, чтобы она не мешала отдыхающим и жителям соседних домов. Добавим, что обсуждение дизайн-проектов пройдет по всем территориям, вошедшим в перечень благоустройства, а это 4 парка и 20 пешеходных зон.