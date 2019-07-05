В Кирове обсуждают дизайн-проект парка имени Гагарина

В областном центре стартовало обсуждение дизайн-проектов, планируемых к реализации в 2020 году. Мнения горожан и чиновников о первой концепции - благоустройства парка имени Гагарина - услышал Михаил Конышев.Напомним, что парк имени Гагарина вошёл в число лидеров рейтингового голосования по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. Заблагоустройство парка проголосовало более трех с половиной тысяч кировчан. Дизайн-проект был разработан несколько лет назад. Теперь в него вносятся корректировки с учетом мнения горожан.Согласно дизайн-проекту в парке есть уже сформированные участки, которые нужно привести в единое концептуальное решение, а также должны появиться новые зоны и архитектурные формы. Например, макет Александра-Невского собора.Кировчане высказали мнение, что в парке, особенно на территории спортивных площадок, не мешало бы установить видеонаблюдение.Также поступило предложение оставить в парке асфальтовые дорожки, а не выкладывать брусчатку. Прорабатывался и вопрос размещения отдельной зоны для выгула собак, чтобы она не мешала отдыхающим и жителям соседних домов. Добавим, что обсуждение дизайн-проектов пройдет по всем территориям, вошедшим в перечень благоустройства, а это 4 парка и 20 пешеходных зон.