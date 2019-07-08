На общественном совете обсудили судьбу объекта "Марадыковский"

Общественные активисты намерены добиться от РосРАО получить право на народный контроль всех этапов перепрофилирования объекта. Об этом шла речь на Общественном совете при министерстве по охране окружающей среды.Недостаток информации порождает множество вопросов. Какие именно отходы I и II классов опасности планируется уничтожать, к ним относится около 400 наименований. Какие технологии будут применяться, тоже пока неизвестно. В постановлении Правительства России сказано лишь о том, что это будет объект по обработке, утилизации и обезвреживанию.Санитарно-защитная зона на "Марадыковском" составляла два километра.За 10 лет, на протяжении которых на объекте уничтожали химическое оружие, далее чем за 400 метров от него загрязнение воздуха не проявлялось. Пока неизвестно, будет ли и после перепрофилирования осуществляться контроль за чистотой выбросов, сбросов, за соответствием параметров специального оборудования и очистных систем установленным экологическим и техническим нормативам. На заседании подчеркивалось, что экологи и общественники должны контролировать все этапы работы над новым проектом.Все предложения, высказанные в ходе обсуждения, будут направлены в «РосРАО».А 24 июля в Общественной палате области состоится новое расширенное заседание с участием представителей застройщика объекта "Марадыковский". Возможно, тогда часть опасений жителей будет снята.Также стало известно, что областного референдума по перепрофилированию Марадыковского объекта не будет. Кировские общественники и экологи получили официальный ответ министерства охраны окружающей среды. Поскольку объект «Марадыковский» находится в федеральной собственности, то и вопросы по его дальнейшей судьбе вынести на региональный референдум возможности нет.