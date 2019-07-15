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Депутатские слушания о проблеме переселения граждан из аварийного жилья

Депутатские слушания о проблеме переселения граждан из аварийного жилья

15 июля 2019 10:51
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Анастасия Елсукова

Меньше покупать жилья на вторичном рынке и больше строить новых домов! Такое пожелание прозвучало в областном Заксобрании на депутатских слушаниях, посвященных.

Отчитались об итогах реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья и обсудили проблемы, которые возникают чаще всего. Впервые в истории работы областного ЗакСобрания шестого созыва прошли депутатские слушания с участием всех заинтересованных сторон.

АЛЕКАНДР ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ряде районов в комиссии по приемке таких жилых домов, включались кто угодно, только не специалисты в области строительства, и со стороны министерства надлежащий контроль за строительством домов, по сути, не осуществлялся».

Одна из глобальных проблем - низкая стоимость квадратного метра жилья, которую для Кировской области в целях реализации программы утверждает Минстрой России. Без малого это 33 тысяч рублей. При том, что стоимость одного "квадрата" на первичном рынке в прошлом году составила больше 42х тысяч. Парламентарии считают, что механизм мотивировать застройщиков - все-таки есть.

ВЛАДИМИР КОСТИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В частности, мы можем привязать программу по инвестпроектам приоритетным, по которым застройщики получают бесплатные земельные участки, к социальным программам, это и переселение из аварийного жилья, и предоставление жилья детям сиротам, то есть если застройщик будет понимать, что в перспективе он будет строить микрорайон, но должен сейчас переселить из ветхого, аварийного жилья, уверен, что такой механизм застройщика побудит участвовать в программах».

Одна из главных рекомендаций муниципалитетам и областному минстрою - минимизировать приобретение жилья для переселенцев на вторичном рынке. Покупать квартиры в старых домах с деревянными перекрытиями, которые не сегодня-завтра тоже признают аварийным, не целесообразно. Усилия должны быть направлены именно на строительство нового жилья.

РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При том, что в областном центре у некоторых застройщиков стоит не проданными до 40% годового объема ввода жилья, муниципалитеты часто приобретают вторичное, некачественное жилье, и этим стимулируют рост цен на недвижимость за счет большого количества госконтрактов».

В ходе слушаний выработаны рекомендации для наиболее эффективной реализации областной программы. Важно, что с этого года она реализуется уже в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". А это уже другой уровень, и другая ответственность.

ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«4,2 млрд. рублей и 7 тыс. наших граждан должны будут переселены в другие, лучшие условия проживания в течение 19-25ых годов».

Свое мнение высказали и представители муниципальных образований. В частности, речь шла о сносе расселенных домов. Без этого программа по переселению считается невыполненной.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Важное, нужное мероприятие. Я хочу сказать спасибо и Губернатору, который присутствовал на данном вопросе, а вместе мы эти темы будем решать наиболее оперативно и качественно. Главное, чтобы у нас как можно меньше оставалось этого ветхого и аварийного жилья».

Все рекомендации одобрены единогласно, но они будут доработаны с учетом озвученных на слушаниях предложений.

Депутатские слушания о проблеме переселения граждан из аварийного жилья

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