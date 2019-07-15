Депутатские слушания о проблеме переселения граждан из аварийного жилья

Меньше покупать жилья на вторичном рынке и больше строить новых домов! Такое пожелание прозвучало в областном Заксобрании на депутатских слушаниях, посвященных.Отчитались об итогах реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья и обсудили проблемы, которые возникают чаще всего. Впервые в истории работы областного ЗакСобрания шестого созыва прошли депутатские слушания с участием всех заинтересованных сторон.Одна из глобальных проблем - низкая стоимость квадратного метра жилья, которую для Кировской области в целях реализации программы утверждает Минстрой России. Без малого это 33 тысяч рублей. При том, что стоимость одного "квадрата" на первичном рынке в прошлом году составила больше 42х тысяч. Парламентарии считают, что механизм мотивировать застройщиков - все-таки есть.Одна из главных рекомендаций муниципалитетам и областному минстрою - минимизировать приобретение жилья для переселенцев на вторичном рынке. Покупать квартиры в старых домах с деревянными перекрытиями, которые не сегодня-завтра тоже признают аварийным, не целесообразно. Усилия должны быть направлены именно на строительство нового жилья.В ходе слушаний выработаны рекомендации для наиболее эффективной реализации областной программы. Важно, что с этого года она реализуется уже в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". А это уже другой уровень, и другая ответственность.Свое мнение высказали и представители муниципальных образований. В частности, речь шла о сносе расселенных домов. Без этого программа по переселению считается невыполненной.Все рекомендации одобрены единогласно, но они будут доработаны с учетом озвученных на слушаниях предложений.