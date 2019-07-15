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В Кирове проверили парк аттракционов

В Кирове проверили парк аттракционов

15 июля 2019 11:34
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Альбина Самигуллина

Прокуратура провела проверку безопасности аттракционов в Кирове. В каком состоянии находятся сооружения в парках, и как так получилось, что некоторые объекты работают, несмотря, на закончившийся срок эксплуатации?

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Аттракцион "Колесо обозрения" в парке имени Кирова должен был выйти из эксплуатации 23 года назад. Но, как мы видим, он до сих пор принимает любителей острых ощущений».
 
Это точка зрения прокуратуры, которая недавно совместно с Гостехнадзором провела проверку этого технического сооружения в городе.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Несколько аттракционов, расположенных в парке имени Кирова, были выпущены в 80-х годах, однако на момент проведения проверки срок их использования, согласно паспортов объекта, истек».
 
У представителей парка аттракционов на этот счёт другое мнение. Они говорят, что каждый год законно использовали это оборудование. Дело в том, что не зависимо от срока эксплуатации, прописанного в паспорте, есть специальные ГОСТы, разрешающие продление использования оборудования на год. Но в этот раз вступили в силу изменения, к которым не все успели подготовиться. Их слова подтверждают и сотрудники Гостехнадзора.

МИХАИЛ БЕЛЬТЮКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПАРКОМ АТТРАКЦИОНОВ В ПАРКЕ ИМЕНИ КИРОВА:
«Вышло постановление, что должна быть дополнительная аккредитация по аттракционам, то есть они должны получить дополнительную аккредитацию в Росаккредитации именно на проверку аттракционов, вот что у нашей лаборатории не было. Если раньше этого было достаточно, то сейчас по новым введениям надо ещё дополнительную аккредитацию. Сейчас работа эта ведется».


ВЛАДИМИР ПЕЧЕРИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА АТТРАКЦИОНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОСТЕХНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прокуратурой района выдано предоставление, они будут заказывать специализированную фирму, будет проводиться обследование, если будет положительное заключение, что они могут эксплуатироваться дальше, то никаких проблем с дальнейшей эксплуатацией не будет».
 
По этому поводу прокуратурой были вынесены представления об устранении нарушения закона. Гостехнадзором были возбуждены дела об административном правонарушении, где санкцией является штраф от ста тысяч рублей.

ВЛАДИМИР ПЕЧЕРИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА АТТРАКЦИОНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОСТЕХНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Постановление вынесено, а так как данный объект является субъектом малого предпринимательства, и нарушение совершено впервые, на основании статьи 4.11 оно заменено на предупреждение».

Нарушения были выявлены также в Кочуровском парке, на площади Конева и других местах. Некоторые представляют реальную опасность для жизни посетителей, например, запуск одного из аттракционов в Кочуровском парке осуществлялся путём замыкания электрических оголенных проводов. В Гостехнадзоре поясняют, что большинство нарушений было устранено за неделю после вынесения предупреждений.

В Кирове проверили парк аттракционов

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