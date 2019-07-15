В Кирове проверили парк аттракционов

Прокуратура провела проверку безопасности аттракционов в Кирове. В каком состоянии находятся сооружения в парках, и как так получилось, что некоторые объекты работают, несмотря, на закончившийся срок эксплуатации?Это точка зрения прокуратуры, которая недавно совместно с Гостехнадзором провела проверку этого технического сооружения в городе.У представителей парка аттракционов на этот счёт другое мнение. Они говорят, что каждый год законно использовали это оборудование. Дело в том, что не зависимо от срока эксплуатации, прописанного в паспорте, есть специальные ГОСТы, разрешающие продление использования оборудования на год. Но в этот раз вступили в силу изменения, к которым не все успели подготовиться. Их слова подтверждают и сотрудники Гостехнадзора.По этому поводу прокуратурой были вынесены представления об устранении нарушения закона. Гостехнадзором были возбуждены дела об административном правонарушении, где санкцией является штраф от ста тысяч рублей.Нарушения были выявлены также в Кочуровском парке, на площади Конева и других местах. Некоторые представляют реальную опасность для жизни посетителей, например, запуск одного из аттракционов в Кочуровском парке осуществлялся путём замыкания электрических оголенных проводов. В Гостехнадзоре поясняют, что большинство нарушений было устранено за неделю после вынесения предупреждений.