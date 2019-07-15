В Кирове прошел полуфинал конкурса «Цифровой прорыв»

В Кирове прошел региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Лучшие программисты работали над решением задач по компьютерной разработке в форме ХАКАТОНА, или хакерского марафона, длившегося более суток без перерыва на сон. Кто стал победителем нелёгкого состязания?
Хакатон, или форум IT-разработчиков, - особая коллективная форма работы программистов, дизайнеров и менеджеров, которые объединяются для создания программного обеспечения в режиме "мозгового штурма". В Кирове на решение задачи было выделено 36 часов. Организатором хакатона выступила автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей". Всего в форуме приняло участие несколько команд, перед каждой из которых стояла своя цель: создать готовый цифровой продукт для ЖКХ, центров занятости и других сфер жизни общества.
СЕРГЕЙ ЛОБАНОВ, ПРОГРАММИСТ:
«Задание, конечно, интересное. Я впервые участвую. Поэтому, что ожидает, я даже не знаю. Кстати, программистам обычное дело сидеть допоздна. Это не страшно».
И хотя название форума предполагает некий прорыв, сами участники хакатона признались, что пока острее чувствую не ПРОРЫВ, а РАЗРЫВ между цифровизацией и развитием остальной экономики. Разрыв во всем, и в том числе в уровне жизни, который может себе позволить типичный IT-шник в сравнении с человеком, работающим в какой-то иной сфере.
АЛЕКСЕЙ СУВОРОВ, ПРОГРАММИСТ:
«Он очень чувствуется: хотя бы по разнице в зарплатах. Я разговаривал с человеком, который держит бар. У него все зарплатные расходы на бар 60 тысяч в месяц на 3 человек, которые работают посменно 12 часов. А у нас в IT 60 000 - типичная зарплата для 1 разработчика».
Многие кировские программисты начинают удалённо работать уже на 2-3 курсе университета, причем для работы в IT, как признавались сами ребята, не нужно быть гением, это обыкновенное ремесло, которому можно обучить почти что любого человека. Каждое из решений, над которыми работали айтишники, должно быть не только безупречным с точки зрения программирования, но и реально воплотимым в жизнь, с учетом российских реалий.
ИРИНА КАРИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ АНО "РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ":
«Эксперты у нас делятся на технических экспертов, которые могут посмотреть на код. Плюс у нас есть эксперты профильные, из компаний и министерств, которые могут посмотреть на реальность внедрения тех или иных прототипов».
ЮРИЙ ПАЛЮХ, МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я здесь для того, чтобы помочь этим проектам внедриться в жизнь. А специалистов взять на работу в профильные министерства и ведомства, чтобы полностью развязать им руки в реализации тех или иных планов».
В сентябре победители регионального этапа примут участие в финале, который соберет в Казани лучшие технологические команды из 40 городов России. Именно им предстоит приближать страну к цифровому прорыву на благо реализации важнейших национальных проектов. Кстати, в Кирове финал вышли 3 команды: Alt studio, Nereal Software и Python JS REST.