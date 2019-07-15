В Кирове прошел полуфинал конкурса «Цифровой прорыв»

В Кирове прошел региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Лучшие программисты работали над решением задач по компьютерной разработке в форме ХАКАТОНА, или хакерского марафона, длившегося более суток без перерыва на сон. Кто стал победителем нелёгкого состязания?Хакатон, или форум IT-разработчиков, - особая коллективная форма работы программистов, дизайнеров и менеджеров, которые объединяются для создания программного обеспечения в режиме "мозгового штурма". В Кирове на решение задачи было выделено 36 часов. Организатором хакатона выступила автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей". Всего в форуме приняло участие несколько команд, перед каждой из которых стояла своя цель: создать готовый цифровой продукт для ЖКХ, центров занятости и других сфер жизни общества.И хотя название форума предполагает некий прорыв, сами участники хакатона признались, что пока острее чувствую не ПРОРЫВ, а РАЗРЫВ между цифровизацией и развитием остальной экономики. Разрыв во всем, и в том числе в уровне жизни, который может себе позволить типичный IT-шник в сравнении с человеком, работающим в какой-то иной сфере.Многие кировские программисты начинают удалённо работать уже на 2-3 курсе университета, причем для работы в IT, как признавались сами ребята, не нужно быть гением, это обыкновенное ремесло, которому можно обучить почти что любого человека. Каждое из решений, над которыми работали айтишники, должно быть не только безупречным с точки зрения программирования, но и реально воплотимым в жизнь, с учетом российских реалий.В сентябре победители регионального этапа примут участие в финале, который соберет в Казани лучшие технологические команды из 40 городов России. Именно им предстоит приближать страну к цифровому прорыву на благо реализации важнейших национальных проектов. Кстати, в Кирове финал вышли 3 команды: Alt studio, Nereal Software и Python JS REST.