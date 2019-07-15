В Кирове отпраздновали Вятский Сабантуй

Угощали пахлавой, учили завязывать платки и вовлекали к участию в различных забавах. В Кирове на площадке у Диорамы прошел Вятский Сабантуй. На ярком, теплом и очень сытном празднике побывала Анастасия Елсукова.
Здесь повсюду звучат поздравления с Сабантуем и витают невероятные ароматы, - они, как магнитом, притягивают к себе гостей. Чтобы накормить всех желающих настоящим татарским пловом ушло 50 килограммов риса и 15 - баранины.
В нескольких метрах - гостеприимные хозяюшки выкладывают на стол свои угощения - традиционные татарские сладости: чак-чак, губадья и сочнейшая пахлава, которая не сравнится с магазинской. Только вот секретов здесь не раскрывают, как не проси.
НАИЛЯ МОСУНОВА, УЧАСТНИЦА САБАНТУЯ:
«Вы же на ТВ снимаете. Потом уйдет по секрету всему свету, уйдет, так ведь. А каждый по своему рецепту делает, у каждого должна быть своя изюминка, свой секретик».
Сабантуй - это не только "праздник живота", здесь можно познакомиться и с другими традициями татарского народа. Например, научиться красиво завязывать платок. Считается, что волосы у женщины - это большая ценность и видеть их должны только самые близкие.
Не важно, какая у тебя национальность и сколько тебе лет, на Сабантуе рады каждому. Этот праздник, являясь визитной карточкой татарского народа, уже давно стал явлением межнациональным.
АЛЛА НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ Г. КИРОВА:
«Мы просто дружим. Вот, пришли навестить своих друзей».
Сабантуй своими корнями уходит далеко в прошлое, вообще это праздник окончания весенних полевых работ. Прекрасный повод встретиться, пообщаться, и только в редких случаях - о чем-то погрустить.
ЯРУЛА АРАСЛАНОВ, УЧАСТНИК САБАНТУЯ:
«Вот мы считаем, что уже с нашим поколением язык наш исчезнет, потому что молодежь уже вся только по-русски общается».
Четыре часа на площадке у Диорамы шел праздничный концерт. Занятие по душе нашли, и желающие более активно провести время. Всевозможные конкурсы и забавы подарили гостям массу ярких впечатлений.