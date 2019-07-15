Охотники соревновались в меткости на турнире по компакт-спортингу

Перед осенней охотой важна пристрелка. Возможность потренироваться в точных попаданиях получили участники турнира по компакт-спортингу. Он проводится каждый месяц и заряжает охотников адреналином, получаемым почти, что на профессиональном соревновании.100 мишеней для спортсменов и 50 для охотников. Последних в заявке всегда значится больше. Соревновательная тренировка на полигоне проходит в режиме максимальной приближенности к реальной ситуации на охоте. Каждая из стрелковых зон сделана под определенный вид животного.Вот эти мишени имитируют пробежку зайца. Попасть в него не так просто. У охотника должен быть развит кругозор и реакция, позволяющие в доли секунды поразить цель. Попыток дается несколько. Но каждая приносит непредсказуемый результат.Полет дичи на взлете или на посадку. Навыки охоты на пернатых отрабатывались на этой вышке. Этот вид стрельбы охотникам больше нравится. В нем есть какая-то изюминка, признаются они. Добывать трофеи для них часть жизни. А стараться попасть в число призеров турнира престиж. Он проводится с целью закрепления навыков стрелковой техники. Немаловажен и факт общения между охотниками, берущими на личное вооружение некоторые полезные советы.Для любителей охоты на турнире велся как личный, так и командный зачет. По итогам стрельб лучшей стала тройка участников, выступавшая под названием "Дуплет". В следующий раз определение победителей в компакт-спортинге пройдет в начале августа.