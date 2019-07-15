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Охотники соревновались в меткости на турнире по компакт-спортингу

Охотники соревновались в меткости на турнире по компакт-спортингу

15 июля 2019 18:07
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Роман Четвериков

Перед осенней охотой важна пристрелка. Возможность потренироваться в точных попаданиях получили участники турнира по компакт-спортингу. Он проводится каждый месяц и заряжает охотников адреналином, получаемым почти, что на профессиональном соревновании.

100 мишеней для спортсменов и 50 для охотников. Последних в заявке всегда значится больше. Соревновательная тренировка на полигоне проходит в режиме максимальной приближенности к реальной ситуации на охоте. Каждая из стрелковых зон сделана под определенный вид животного.

МИХАИЛ ГОВОРУН ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Есть классика в стендовой стрельбе. Охотники стреляют все интуитивно. Чем больше опыта, тем лучше он стреляет. Но некоторые теряются».

Вот эти мишени имитируют пробежку зайца. Попасть в него не так просто. У охотника должен быть развит кругозор и реакция, позволяющие в доли секунды поразить цель. Попыток дается несколько. Но каждая приносит непредсказуемый результат.

СЕРГЕЙ КОРЧЕМКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Максимально должно быть хладнокровие. Никакой суеты, адреналин хвощет. И выстрел может быть не точный. Но зверь тоже чувствует».

Полет дичи на взлете или на посадку. Навыки охоты на пернатых отрабатывались на этой вышке. Этот вид стрельбы охотникам больше нравится. В нем есть какая-то изюминка, признаются они. Добывать трофеи для них часть жизни. А стараться попасть в число призеров турнира престиж. Он проводится с целью закрепления навыков стрелковой техники. Немаловажен и факт общения между охотниками, берущими на личное вооружение некоторые полезные советы.

ЮРИЙ ПЕРОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Хотел лучше. Мог бы и лучше, если бы не "зайцы". Тренировался влет. Там все было бы хорошо».

Для любителей охоты на турнире велся как личный, так и командный зачет. По итогам стрельб лучшей стала тройка участников, выступавшая под названием "Дуплет". В следующий раз определение победителей в компакт-спортинге пройдет в начале августа.

Охотники соревновались в меткости на турнире по компакт-спортингу

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